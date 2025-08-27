Khát khao vươn mình cùng Jujitsu

Với niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc đã trở thành cái tên quen thuộc trong làng Jujitsu khi liên tục chinh phục những đỉnh cao thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Không chỉ có vậy, cô gái cao 1m70, sinh năm 2005 ở xã Tây Đô còn có một ý chí và nghị lực phi thường.

Nguyễn Thị Thanh Trúc là niềm tự hào của đội tuyển Jujitsu và thể thao Thanh Hóa.

Mồ côi cha từ nhỏ, mới đây mẹ của Thanh Trúc cũng mới rời xa vì bệnh ung thư, Trúc được bà ngoại nuôi khi hai anh trai cô phải xa nhà mưu sinh.

Trong quá trình giảng dạy tại Trường THCS Phạm Văn Hinh, nhận thấy Trúc có năng khiếu thể thao, thầy giáo dạy môn thể dục Phạm Bá Việt đã rất quan tâm theo dõi, hướng dẫn. Sau đó giới thiệu em đến với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh khi Trúc đang học lớp 8. Bắt đầu từ năm 2019, Trúc chính thức xa nhà để theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp với môn vật. Đến năm 2021, bộ môn Jujitsu được thành lập, Ban huấn luyện bộ môn Jujitsu thấy em hợp với bộ môn mới nên đã động viên em chuyển từ môn vật qua. Tuy nhiên, con đường đến đỉnh vinh quang chẳng bao giờ bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Đối với những VĐV võ thuật, đằng sau giây phút thăng hoa trên sàn thi đấu, niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhận tấm huy chương là sự vất vả, khổ luyện với biết bao mồ hôi, nước mắt và cả hiểm nguy.

Chia sẻ về hành trình trở thành VĐV chuyên nghiệp, Trúc cho biết, ban đầu khi được gọi vào đội, em rất háo hức, tò mò. Song khi chính thức bước vào chuỗi ngày tập luyện chuyên nghiệp, em mới nếm trải hết những khó khăn, thử thách của môn thể thao này. Ở những thời điểm trước các giải đấu quan trọng, Trúc phải thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt và tập luyện cường độ cao từ 6 - 8 tiếng/ngày - điều mà không phải cô gái nào cũng làm được. Với thời gian và nội dung huấn luyện khắt khe, chấn thương cũng trở thành một phần không thể thiếu của nữ VĐV này.

Từ trước đến nay, các đội tuyển võ rất hiếm tài năng ở các hạng cân lớn. Tuy vậy các hạng cân này lại chính là thế mạnh của thể thao thành tích cao Thanh Hóa. Với việc sớm phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo Trúc ở hạng cân trên 70kg đã mang lại cho thể thao Việt Nam một tài năng, một hy vọng mới để vươn tầm ở môn Jujitsu. Thi đấu ở hạng cân trên 70kg, em đã bỏ qua sự tự ti về hình thể “quá khổ” so với nhiều bạn nữ khác để cống hiến cho thể thao.

Trước khi được gọi lên đội tuyển Jujitsu quốc gia, Trúc từng nặng tới 120kg, khiến ban huấn luyện phải xây dựng một chương trình giảm cân nghiêm ngặt và nhờ sự kiên trì, Trúc đã giảm xuống mức 100kg.

Sau khi tập luyện ở đội tuyển Jujitsu được 3 tháng, Trúc đã thử sức với giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp là Giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia năm 2021 tại Đà Nẵng, và giành được 1 HCV, 1 HCB ngay lần đầu tiên bước ra đấu trường cấp quốc gia. Từ thành tích đầu tiên, Trúc liên tiếp giành những tấm HCV tại các đấu trường trong hơn 4 năm qua. Năm 2022, em mang về cho đoàn Thanh Hóa 1 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ở hạng cân trên 70kg, nội dung Newaza Gi. Năm 2024 em được gọi lên đội tuyển quốc gia và từ đó đã trở thành trụ cột của đội tuyển chuẩn bị cho sân chơi lớn quốc tế.

Ngay từ giải đấu đầu tiên được “ra biển lớn” là Giải vô địch Jujitsu châu Á năm 2024 tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nữ võ sĩ xứ Thanh đã khẳng định được tài năng của mình khi xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB, lập cột mốc thành tích lịch sử cho Jujitsu và thể thao Thanh Hóa ở đấu trường châu lục. Tại giải vô địch Jujitsu châu Á 2025, nữ võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Thanh Trúc đã thi đấu bùng nổ để giành 3 HCV hệ chuyên nghiệp và 2 HCV hệ U21, đóng góp gần một nửa thành tích của đội tuyển Jujitsu Việt Nam.

Từ một viên ngọc thô, nhờ sự chăm chỉ, khả năng quan sát và tinh thần thi đấu quyết liệt đã giúp cô bé nhút nhát năm nào liên tiếp gặt hái thành tích cao ở mọi đấu trường. Nhiều năm liền em không có đối thủ ở các giải đấu quốc nội ở hạng cân trên 70kg nữ, nhưng không vì thế mà nữ võ sĩ này ngủ quên trên chiến thắng. Em đang nỗ lực viết tiếp hành trình của mình một cách âm thầm nhưng đầy quyết liệt.

Bài và ảnh: Anh Tuân