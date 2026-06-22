Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hiến, ghép mô, tạng và phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 22/6, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Lò Thị Việt Hà làm trưởng đoàn đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tham gia đoàn khảo sát có các đại biểu: Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện Vụ Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện một số địa phương, người hiến và người nhận tạng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoàng Hữu Trường báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, từ ca ghép thận đầu tiên năm 2018 đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 24 ca ghép thận, trong đó có các trường hợp ghép từ người cho sống và người cho chết não.

Năm 2024, bệnh viện thành lập Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Thanh Hóa. Đến nay đã có 492 người đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não. Bệnh viện cũng đã tư vấn thành công 2 trường hợp chết não hiến tạng, góp phần cứu sống nhiều người bệnh và khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng của đơn vị.

Bệnh viện kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển của lĩnh vực ghép tạng trong giai đoạn hiện nay; hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyện vọng hiến tạng của người đã đăng ký hiến; xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe lâu dài đối với người hiến tạng sống và bổ sung một số xét nghiệm chuyên sâu phục vụ ghép tạng vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá kiến nghị tại buổi làm việc.

Đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, bệnh viện đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng môi trường không khói thuốc, thành lập ban chỉ đạo, lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực công cộng và không bố trí điểm bán thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện.

Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi hút thuốc trong bệnh viện trên thực tế còn gặp khó khăn.

Thành viên đoàn khảo sát trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ chế tài chính cho hoạt động hiến, ghép tạng; chính sách bảo hiểm y tế đối với người hiến và người được ghép tạng; công tác vận động hiến tạng sau chết não, điều phối, vận chuyển và bảo quản tạng hiến.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hoá Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện người hiến tạng phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định hiện hành chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là các chính sách hỗ trợ người hiến tạng, cơ sở y tế và đội ngũ cán bộ y tế tham gia hoạt động hiến, ghép tạng.

Bên cạnh đó, nguồn tạng hiến từ người chết não vẫn còn rất hạn chế do ảnh hưởng của phong tục, tập quán và nhận thức xã hội...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lò Thị Việt Hà phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lò Thị Việt Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong triển khai các chính sách, pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước khẳng định vai trò của bệnh viện tuyến tỉnh trong lĩnh vực ghép tạng.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là các quy định liên quan đến bảo hiểm y tế, người hiến tạng, công tác điều phối và phát triển nguồn tạng hiến.

Đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng môi trường học tập, làm việc và cơ sở y tế không khói thuốc.

Các ý kiến, kiến nghị sẽ được đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp phục vụ việc hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Trước đó, đoàn đã thăm, tặng quà động viên 5 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tô Hà