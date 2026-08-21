Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 21/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 72/CĐ-PTDS về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Thực hiện rào chắn cảnh báo lũ tại khu vực cầu Cảy, xã Linh Sơn. Ảnh: Đình Giang

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h và có thể mạnh lên thành bão.

Từ chiều tối 21/8 đến ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Thực hiện Công điện số 44/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 21/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Đối với tuyến biển

Các lực lượng, địa phương tiếp tục tổ chức kiểm đếm; thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Khu vực nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo.

Các đơn vị kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện và tài sản, đặc biệt tại các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, các công trình trên biển, trên đảo và ven biển có khả năng chịu ảnh hưởng. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực đất liền

Các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động phòng tránh.

Các đơn vị khẩn trương khắc phục, thông tuyến những tuyến đường bị chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là phục vụ học sinh đến trường trong dịp chuẩn bị năm học mới.

Công điện yêu cầu triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Lực lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; kiểm tra các công trình xung yếu, công trình đang thi công dở dang; chủ động bảo đảm an toàn cho khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị chuẩn bị phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ; dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở và các đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP (Nguồn Ban Chỉ huy PTDS tỉnh)