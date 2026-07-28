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Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận - Kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số

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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/1/2026, Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV) chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Đây là nền tảng truyền thông chính thống trên internet và mạng xã hội của Đảng, góp phần chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đa nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Đảng với nhân dân.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận - Kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số

Ngày 16/1/2026, Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV) chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Đây là nền tảng truyền thông chính thống trên internet và mạng xã hội của Đảng, góp phần chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đa nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Đảng với nhân dân.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận -&nbsp;Kênh thông tin chính thống của Đảng trên không gian số

Với tin tức, nội dung đa phương tiện dễ tiếp cận, trợ lý ảo AI hỗ trợ hỏi đáp nhanh và nội dung được cá nhân hóa theo đối tượng người dùng, ứng dụng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trên không gian số.

Từ khóa:

#Dân vận #Ứng dụng #Công tác tuyên giáo #Không gian #Cung cấp thông tin #Truyền thông #với Nhân dân #Mạng xã hội #nền tảng #Phát triển

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