Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, không tuân theo quy luật, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, sản xuất và sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẳng định vai trò quan trọng, bổ sung nguồn lực thiết thực cùng với ngân sách nhà nước, giúp các địa phương kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kè chống sạt lở ta duy dương điểm Trường Tiểu học Phú Thanh (xã Phú Thanh) trước và sau khi được xây dựng từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

Quỹ phòng, chống thiên tai không chỉ tạo nguồn kinh phí tại chỗ mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiên tai. Vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thu, nộp quỹ là điều kiện tiên quyết để quỹ phòng, chống thiên tai phát huy hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ và Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05/3/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai, quy định về đối tượng và mức đóng góp quỹ như sau:

Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp) đóng trên địa bàn tỉnh: Mức đóng góp bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan thuế, nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức.

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đóng góp hàng năm như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, ở tỉnh, ở xã, phường và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 lần theo 1 hợp đồng có thời gian dài nhất. Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định nêu trên, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 30/5/2025. Theo đó, tổng số tiền thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh là 80,3 tỷ đồng (bao gồm phần kinh phí được giữ lại tại địa phương theo quy định); số thu, nộp về tài khoản của ban quản lý quỹ là 71,9 tỷ đồng. Thời hạn thu, nộp quỹ: Đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 1 lần trước ngày 31/7/2025; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2025, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2025 (bao gồm cả tiền đóng góp theo giá trị tài sản).

Theo tổng hợp của Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai Thanh Hóa, đến nay công tác triển khai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo kế hoạch năm 2025 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp còn chậm, chưa đạt kế hoạch giao. Tính đến ngày 30/9/2025 số thu, nộp về tài khoản của ban quản lý quỹ mới được là 13,6/71,9 tỷ đồng (khoảng 18,9% kế hoạch), chủ yếu ở một số sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, kinh phí còn dư tại cấp huyện năm 2024, một số doanh nghiệp lớn do Thuế tỉnh Thanh Hóa quản lý và một số huyện, thị xã, thành phố (cũ) đã thực hiện thu, nộp quỹ một phần trước khi kết thúc cấp huyện; có 4 xã đã thực hiện thu, nộp và chuyển về tài khoản của ban quản lý quỹ (Xuân Lập, Hoằng Thanh, Hồ Vương và Tân Tiến).

Để thực hiện kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đảm bảo công bằng và đúng thời hạn theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường; các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh (doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường; giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; người đứng đầu các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của quỹ phòng, chống thiên tai đến toàn thể Nhân dân và người lao động thuộc phạm vi quản lý biết để thực hiện; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025 đảm bảo theo kế hoạch được giao của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 và chuyển tiền về tài khoản của Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai trước ngày 30/11/2025.

2. Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai trong việc hỗ trợ đôn đốc thu quỹ đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (do Thuế tỉnh trực tiếp quản lý); đồng thời, chỉ đạo thuế cơ sở hỗ trợ UBND cấp xã, phường đôn đốc thu quỹ đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Tài chính, Thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thu, nộp quỹ (nếu có) theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện đóng góp quỹ; đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu, nộp quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan; thực hiện trách nhiệm công khai kết quả thu, chi quỹ theo quy định.

Thông tin đơn vị tiếp nhận: Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai Thanh Hóa:

Số tài khoản: 3761.0.1114119.91049 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Địa chỉ: Số 14 Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Email: quypcttthanhhoa@gmail.com

Thiên tai không chừa một ai và hậu quả để lại thường vô cùng nặng nề. Chủ động đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai chính là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là hành động thiết thực của mỗi tổ chức, cá nhân nhằm bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Hiệu quả từ Quỹ phòng, chống thiên tai có thể thấy rõ, tuy nhiên công tác thu Quỹ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, chủ yếu do một số đơn vị, tổ chức và cá nhân chưa nhận thức đầy đủ, dẫn đến tình trạng chậm trễ, bất cập trong triển khai. Để tiến độ thu, nộp quỹ đảm bảo công bằng, đúng quy định và phát huy hiệu quả trong việc sử dụng, thời gian tới, tất cả các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và công dân cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ đóng góp quỹ theo đúng kế hoạch, tạo nguồn lực thiết thực, chủ động, an toàn trước thiên tai.