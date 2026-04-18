Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 100 đoàn viên, công nhân lao động

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/4, tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ). Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự chương trình.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành thăm hỏi sức khoẻ đoàn viên.

Chương trình là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026.

Đoàn viên, người lao động được khám sức khỏe miễn phí tại chương trình.

Tại chương trình, hơn 100 đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam được khám mắt, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, tư vấn sức khoẻ miễn phí với trị giá 500 nghìn đồng/người.

Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tặng 100 voucher xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan và ung thư đại trực tràng cho đoàn viên, CNLĐ, trị giá 490 nghìn đồng/voucher.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các đợt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, góp phần chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên, CNLĐ.

Thông qua các đợt khám, CNLĐ có điều kiện nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để được tư vấn, điều trị. Qua đó góp phần phòng ngừa bệnh tật, tạo động lực để người lao động ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng sách và tài liệu cho công đoàn tại “Không gian văn hóa công nhân” Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

