Khám sàng lọc ung thư cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 17/7, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình khám, sàng lọc ung thư miễn phí cho hơn 500 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ, viên chức đang chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cùng đơn vị tài trợ động viên, tặng quà người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh, đánh giá các yếu tố nguy cơ và thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng nhằm phát hiện sớm căn bệnh ung thư.

Ngoài ra, các xét nghiệm máu với các chất chỉ điểm ung thư với độ nhạy và độ đặc hiệu cao được chỉ định với nhóm đối tượng có nguy cơ cao và có khối u thực thể; chọc hút tế bào bằng kim nhỏ đối với các trường hợp phát hiện u vú, u tuyến giáp.

Thông qua hoạt động khám sàng lọc, nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán, điều trị bệnh kịp thời.

Các bác sĩ khám sàng lọc ung thư cho người người có công.

Cũng tại chương trình, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho người bệnh; phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao 350 suất quà tặng người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại hai đơn vị.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và đơn vị tài trợ trao quà cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

hông qua chương trình khám sàng lọc ung thư, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và các nhà tài trợ mong muốn sẽ góp phần giúp các đối tượng được khám, tư vấn, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật, từ đó được theo dõi, điều trị kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội.

Thùy Dung