Khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2025

Tối 23/9, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND xã Trung Lý tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Tuyên truyền cổ động vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2025 thu hút sự tham gia của những nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tiêu biểu trong hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng cơ sở, đại diện các dân tộc cư trú trên địa bàn 22 xã biên giới, miền núi Thanh Hóa.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan.

Đây là hoạt động văn hóa quan trọng, thường niên, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, Nhân dân các dân tộc ở khu vực miền núi của tỉnh.

Thông qua Liên hoan, Ban Tổ chức cũng lồng ghép tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các xã biên giới, miền núi; thông tin về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tuyên truyền về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận chính trị, ổn định tâm lý trong Nhân dân sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới phía Tây.

Phần diễn khai từ là tiết mục “Phiên chợ vùng cao”.

Liên hoan văn nghệ dân gian cũng là nơi giao lưu văn hóa, các sản phẩm, sản vật, ẩm thực đặc trưng tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các xã biên giới, miền núi tỉnh gặp gỡ, giao lưu, đua tài; động viên, phát triển lực lượng cơ sở, từ đó hướng dẫn, chọn lọc nghệ nhân trẻ tiềm năng trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc giữ gìn vốn văn hóa truyền thống. Đồng thời, quảng bá giới thiệu hình ảnh về đất và người, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch đồng bào các dân tộc các xã biên giới, miền núi trong tỉnh, phục vụ đông đảo người dân và du khách.

Các chương trình văn nghệ dân gian diễn ra hấp dẫn.

Người dân trải nghiệm nét văn hoá rượu cần tại gian trưng bày của xã Tam Chung.

Theo kế hoạch, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao diễn ra đến ngày 26/9, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, như: thi diễn chương trình văn nghệ dân gian; thi không gian văn hóa Phiên chợ vùng cao; trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch và OCOP của tỉnh, của các địa phương; sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trò diễn trò chơi dân gian...

Hương Quỳnh