Khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh, xã Ba Đình

Dương Huyền (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/4 (tức ngày 14/2 âm lịch), UBND xã Ba Đình tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh năm 2026.

Khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh, xã Ba Đình

Sáng 1/4 (tức ngày 14/2 âm lịch), UBND xã Ba Đình tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh năm 2026.

Khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh, xã Ba Đình

Nghi thức tế lễ tại lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh năm 2026.

Nghè Đông Kinh là di tích lịch sử văn hóa gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Đông Kinh xưa (xã Nga Trường, huyện Nga Sơn cũ). Trải qua những biến động của lịch sử, di tích từng bị xuống cấp, đến năm 2001 được Nhân dân địa phương phục dựng trên nền đất cũ, từng bước hoàn thiện và duy trì đến ngày nay.

Hiện nay, sau sáp nhập đơn vị hành chính, di tích thuộc địa bàn thôn Đông Kinh, xã Ba Đình, tiếp tục được quan tâm bảo tồn, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh, xã Ba Đình

Nghi lễ dâng hương tưởng nhớ Đông Hải tôn thần Đoàn Thượng.

Di tích là nơi thờ Đông Hải tôn thần Đoàn Thượng - một danh tướng thời Lý, cùng thân mẫu là Thụy Thái phu nhân và em gái là Tứ Phúc phu nhân. Đây là những nhân vật lịch sử được Nhân dân suy tôn, thờ phụng, gắn với truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bảo vệ quê hương.

Lễ hội năm nay được xã Ba Đình tổ chức với các hoạt động tế lễ, dâng hương trang nghiêm, thành kính cùng phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao...

Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh, xã Ba Đình

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân tại lễ hội.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, xã Ba Đình tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, từng bước gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Dương Huyền (CTV)

Tin cùng chuyên mục

“Giữ lửa” đoàn kết ở cộng đồng dân cư

“Giữ lửa” đoàn kết ở cộng đồng dân cư

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Ở vùng quê Cẩm Vân hôm nay nhịp sống mới đang len lỏi qua từng nếp nhà, trên những con đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để có được những thay đổi ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín (NCUT) luôn gần dân, hiểu dân và nói để...
Tạo điểm nhấn thu hút khách

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Cuối tuần này sẽ diễn ra Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026. Như thường lệ, đây là sự kiện được chờ đợi nhất của tháng Tư - sự kiện mở màn cho một mùa du lịch biển.
Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sầm Sơn không chỉ níu chân du khách bởi bãi cát dài, nước biển trong xanh mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ẩn sau nhịp sống du lịch sôi động là những lễ hội dân gian giàu bản sắc, nơi người dân gửi gắm...
