Khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh, xã Ba Đình

Sáng 1/4 (tức ngày 14/2 âm lịch), UBND xã Ba Đình tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh năm 2026.

Nghi thức tế lễ tại lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh năm 2026.

Nghè Đông Kinh là di tích lịch sử văn hóa gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Đông Kinh xưa (xã Nga Trường, huyện Nga Sơn cũ). Trải qua những biến động của lịch sử, di tích từng bị xuống cấp, đến năm 2001 được Nhân dân địa phương phục dựng trên nền đất cũ, từng bước hoàn thiện và duy trì đến ngày nay.

Hiện nay, sau sáp nhập đơn vị hành chính, di tích thuộc địa bàn thôn Đông Kinh, xã Ba Đình, tiếp tục được quan tâm bảo tồn, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Nghi lễ dâng hương tưởng nhớ Đông Hải tôn thần Đoàn Thượng.

Di tích là nơi thờ Đông Hải tôn thần Đoàn Thượng - một danh tướng thời Lý, cùng thân mẫu là Thụy Thái phu nhân và em gái là Tứ Phúc phu nhân. Đây là những nhân vật lịch sử được Nhân dân suy tôn, thờ phụng, gắn với truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bảo vệ quê hương.

Lễ hội năm nay được xã Ba Đình tổ chức với các hoạt động tế lễ, dâng hương trang nghiêm, thành kính cùng phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao...

Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân tại lễ hội.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, xã Ba Đình tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, từng bước gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Dương Huyền (CTV)