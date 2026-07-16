Khai mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc khu vực phía Bắc

Ngày 16/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an khai mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2026, khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi.

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương có đội tuyển tham gia hội thi.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định, sau hơn 2 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng này đã từng bước được củng cố, phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an cấp cơ sở trong bảo đảm ANTT. Hội thi là dịp tôn vinh những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện để các đội tuyển giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn.

Để hội thi thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị các đội tuyển chấp hành nghiêm thể lệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội thi.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ vui mừng khi tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an lựa chọn đăng cai Hội thi khu vực phía Bắc.

Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hội thi diễn ra an toàn, thành công; đồng thời mong muốn hội thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng hội thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong rằng, thông qua hội thi hình ảnh vùng đất và con người Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu và đội tuyển; đây cũng là cơ hội để tỉnh tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi.

Phần thi được thể hiện sinh động dưới hình thức sân khấu hóa.

Hội thi diễn ra trong hai ngày (16 và 17/7) với sự tham gia của 17 đội tuyển đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đội tuyển tranh tài ở ba phần thi gồm: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống, tập trung vào kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân và giải quyết các tình huống về ANTT phát sinh ở cơ sở.

Lê Quỳnh - Hoàng Đông