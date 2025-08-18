Khai mạc giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa

Sáng 18/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc giải bóng chuyền, bóng bàn, pickleball mở rộng chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (24/8/1945 - 24/8/2025).

Giải đấu quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 10 sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Giải quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 10 đội tuyển của các cơ quan, đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Thông qua giải thi đấu, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe; đẩy mạnh phong trào TDTT, tạo không khí vui tươi lành mạnh chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giữa LLVT tỉnh với các cơ quan, ban ngành, địa phương.

Các VĐV tham gia thi đấu ở bộ môn bóng chuyền.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: bóng chuyền, bóng bàn và pickleball.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, các vận động viên đã thi đấu hết mình, không chỉ thể hiện kỹ năng chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần đồng đội, sự quyết tâm và tinh thần thể thao cao thượng.

Ngọc Lê (CTV)