Khai mạc các giải Yoga trong hệ thống thi đấu quốc gia tại Thanh Hóa

Sáng 25/6, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) phường Sầm Sơn, Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Yoga quốc gia, vô địch trẻ Yoga quốc gia lần V và Giải Yoga Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần VIII, năm 2026.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Đây là các giải Yoga nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia theo kế hoạch các giải thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của Cục TDTT (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Tham dự có gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 16 CLB mạnh trên cả nước. Các VĐV thi đấu 2 nội dung: Tư thế Yoga và Yoga nghệ thuật.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Yoga Việt Nam tặng cờ và kỷ niệm chương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức giải.

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Yoga Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, các giải Yoga được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh và phát triển môn Yoga trong cả nước, với mục đích nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của Nhân dân.

Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia, vô địch trẻ Yoga quốc gia lần V và Giải Yoga Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần VIII cũng là cơ hội để tỉnh Thanh Hóa giới thiệu với bạn bè về hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người xứ Thanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống Yoga.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV cùng tham gia màn đồng diễn Yoga và bước vào thi đấu các nội dung tư thế Yoga và Yoga nghệ thuật.

Màn đồng diễn chào mặt trời trong lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, giải sẽ khép lại vào ngày 28/6 với lễ tổng kết và trao huy chương cho các cá nhân và tập thể giành thành tích cao.

Duy Tính