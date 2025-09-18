Khắc phục tình trạng công dân không đến nhận hộ chiếu đúng hẹn

Thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, tình trạng công dân không đến nhận hộ chiếu theo lịch hẹn đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Đáng chú ý, có không ít trường hợp để hộ chiếu tồn đọng nhiều tháng tại cơ quan cấp hoặc bưu cục, khiến quy trình quản lý hồ sơ bị kéo dài, gia tăng áp lực cho lực lượng chức năng.

Cán bộ công an hướng dẫn công dân thủ tục nhận hộ chiếu. (Ảnh Công an tỉnh cung cấp)

Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do công dân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính nhưng cung cấp địa chỉ, số điện thoại không chính xác, dẫn đến bưu tá không thể liên lạc để gửi hộ chiếu và phải chuyển hoàn hồ sơ về cơ quan quản lý. Một số trường hợp đăng ký nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhưng vì nhiều lý do mà không đến nhận theo lịch hẹn. Ngoài ra, cũng có tình trạng công dân đăng ký nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhưng nhầm lẫn với hình thức nhận qua bưu điện, dẫn đến chậm trễ trong việc tiếp nhận hộ chiếu.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị công dân đã được thông báo có kết quả cấp hộ chiếu nhanh chóng đến nhận trực tiếp hoặc chủ động phối hợp với dịch vụ bưu chính để hoàn tất việc nhận theo đăng ký. Đối với những công dân đang trong thời gian hẹn trả cấp hộ chiếu cần thường xuyên theo dõi kết quả trả hộ chiếu và địa điểm nhận trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đến nhận đúng thời gian, đúng địa điểm theo quy định.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp, đổi, nhận hộ chiếu, công dân có thể liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 02373.669.282 hoặc đến địa chỉ: Số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ.

Điều 28a, Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định: “Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu”.

Quốc Hương