Khắc ghi “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”

Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là lực lượng nòng cốt giúp đỡ Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ CHQS tỉnh giao.

Tiểu đoàn 40 tổ chức bắn tổng hợp súng tiểu liên AK cho chiến sĩ mới.

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hằng năm, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức trong đơn vị đăng ký thi đua làm theo Bác; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”; thực hiện các mô hình “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý”... qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh, lập trường, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” qua chương trình phát thanh nội bộ của Tiểu đoàn và bảng tin đại đội, lồng ghép trong sinh hoạt, học tập... để mọi quân nhân quán triệt, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó học tập và noi theo.

Bước vào triển khai thực hiện, đơn vị xác định nội dung quan trọng, đó là phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. Nhiều cá nhân đã trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như Thiếu tá Nguyễn Quang Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, hằng năm, anh làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy các cấp biện pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cấp trên. Học tập và làm theo Bác, Thiếu tá Nguyễn Quang Hợp luôn nêu cao tinh thần tự học, thường xuyên tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện tại đơn vị. Trong đó phải kể đến các sáng kiến “Khóa vòng cò súng bộ binh” và “Thước kiểm tra góc nằm bắn các bài bắn của súng bộ binh”. Các sáng kiến của anh đã được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong công tác huấn luyện của Trung đoàn 762.

Trong huấn luyện, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, bám sát thực tế, thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, đúng chương trình, đủ nội dung cho các đối tượng. Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tổ chức thành lập khung cán bộ huấn luyện; kiện toàn cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ các cấp và tổ chức tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc. Các chi bộ đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, trong đó tập trung đề ra chủ trương giải pháp, giao nhiệm vụ tới từng cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các thế hệ chiến sĩ của đơn vị không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện đạt kết quả cao. Nhờ đó, kết quả các khóa huấn luyện trong những năm qua thường xuyên có 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó có từ 80 đến 85% khá, giỏi; Tiểu đoàn luôn đạt đơn vị huấn luyện giỏi.

Đảng ủy Tiểu đoàn đã làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng, đến nay đã bồi dưỡng và kết nạp được hơn 400 đảng viên, số đảng viên và quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã tăng cường thực hiện công tác dân vận. Qua những đợt hành quân dã ngoại, đơn vị đã kết hợp làm công tác dân vận tại nhiều địa phương như tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, tích cực lao động sản xuất, sửa chữa đường giao thông, vệ sinh môi trường, làm đường bê tông trong phong trào XDNTM; giúp dân trong những tình huống khẩn cấp, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, Tiểu đoàn 40 là tập thể được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 40 cho biết: "Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn cũng luôn năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn luôn nêu cao truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, quyết tâm xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng và Nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa