Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương tại Gruzia

Thanh Giang (Nguồn: Le Monde, ABC News)
(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban Bầu cử Trung ương Gruzia đã vừa thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương. Theo đó, Đảng cầm quyền Giấc mơ Gruzia đã giành thắng lợi áp đảo, với hơn 80% số phiếu và nắm đa số ghế hội đồng tại toàn bộ các khu vực bầu cử. Kết quả này được công bố trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang và các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng nổ tại thủ đô Tbilisi.

Bầu cử địa phương tại Gruzia - Ảnh minh họa: France 24

Cuộc bầu cử địa phương lần này được xem là phép thử chính trị quan trọng đầu tiên đối với chính phủ của đảng Giấc mơ Gruzia, kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội gây tranh cãi năm ngoái – sự kiện từng đẩy đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị và khiến Liên minh châu Âu (EU) phải can thiệp để thúc đẩy đối thoại giữa các phe phái.

Theo Thủ tướng Irakli Kobakhidze, kết quả sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền Giấc mơ Gruzia (Georgian Dream) “giành ưu thế rõ rệt trên toàn quốc”. Tuy nhiên, phe đối lập cáo buộc gian lận quy mô lớn, cho rằng chính phủ thao túng phiếu bầu để duy trì quyền lực.

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, hàng nghìn người biểu tình xông vào dinh tổng thống Gruzia, phản đối kết quả bầu cử. Theo truyền thông địa phương, đám đông người biểu tình đã phá hàng rào dinh tổng thống, leo qua tường, và đụng độ dữ dội với cảnh sát. Lực lượng an ninh sử dụng hơi cay, dùi cui và vòi rồng để giải tán đám đông, trong khi nhiều người biểu tình ném vật cứng và dựng rào chắn tạm trên đường phố.

Đến rạng sáng 05/10, cảnh sát vẫn phong tỏa toàn bộ khu vực dinh tổng thống, trong khi khói và lửa vẫn bốc lên từ các tuyến phố chính ở trung tâm thủ đô. Chưa có con số chính thức về thương vong hay người bị bắt, nhưng các nhân chứng cho biết, nhiều người bị thương do hơi cay và va chạm với cảnh sát.

