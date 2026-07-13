Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ được công bố vào quý III/2027

Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổng điều tra.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

TĐTKT năm 2026 là cuộc tổng điều tra quy mô lớn nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, làm cơ sở để xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách phát triển trong giai đoạn mới.

Được triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2026, cuộc tổng điều tra năm nay đã hoàn thành thu thập thông tin của gần 6,3 triệu đơn vị điều tra là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.

Cuộc tổng điều tra đã ứng dụng triệt để công nghệ số và cải cách quy trình, cắt giảm các chỉ tiêu trùng lặp trong phiếu điều tra; đồng thời tận dụng tối đa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính từ cơ quan Thuế, Hải quan.

Nhờ đó, tiến độ tổng hợp số liệu được đẩy nhanh đáng kể so với các kỳ điều tra trước. Cuộc tổng điều tra đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ điều chỉnh và công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại tỉnh Thanh Hóa, cuộc TĐTKT năm 2026 được triển khai với khối lượng thông tin cần thu thập lớn. Toàn tỉnh có 4.416 địa bàn điều tra, với 171.526 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể; 979 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và hơn 21.000 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ.

Với sự chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các phương án điều tra, tỉnh đã hoàn thành TĐTKT theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc Tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương khẳng định: Dữ liệu từ cuộc Tổng điều tra năm 2026 là nguồn thông tin có giá trị pháp lý và là nền tảng quan trọng để cơ quan thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, giúp tính toán chính xác quy mô GDP và xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế nhất.

Sau khi công bố kết quả sơ bộ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu và phân tích chuyên sâu các chuyên đề.

Dự kiến, kết quả chính thức và toàn văn báo cáo phân tích chi tiết của cuộc TĐTKT năm 2026 sẽ được công bố rộng rãi vào quý III năm 2027.

Thanh Thảo