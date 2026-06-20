Kết nối doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái du lịch xanh

Trước xu thế phát triển du lịch xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu, liên kết giữa các doanh nghiệp đã, đang mở ra cơ hội thúc đẩy quá trình đổi mới sản phẩm và hình thành hệ sinh thái du lịch bền vững. Từ những cái “bắt tay” trong chuỗi cung ứng dịch vụ, nhiều sản phẩm du lịch mới đã được tạo dựng, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và du khách.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông thường xuyên đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, kết nối xây dựng tour, tuyến.

Những ngày cao điểm du lịch hè, các điểm đến sinh thái cộng đồng như thác Mây, thác Đồng Quan, Pù Luông, bản Năng Cát, thác Ma Hao, bản Bút... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu nghỉ dưỡng, nhiều du khách đã lựa chọn các hoạt động trekking, trải nghiệm nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa, tìm hiểu đời sống văn hóa cộng đồng. Và để tạo nên những hành trình giàu trải nghiệm ấy không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, riêng một điểm đến, đó là sự tham gia của nhiều chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch, từ đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ đến cộng đồng dân cư địa phương.

Chủ cơ sở The Palm Puluong Homestay & Restaurant Lê Thị Tuyết, cho biết: “Trước đây cơ sở chúng tôi chủ yếu cung cấp dịch vụ lưu trú và ăn uống nên trải nghiệm cho du khách chưa thực sự phong phú. Những năm gần đây, chúng tôi đã chủ động kết nối với các công ty lữ hành, các đội văn nghệ dân gian, hộ sản xuất hàng thủ công và người dân địa phương để xây dựng chuỗi trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Nhờ đó, lượng khách cũng như chất lượng dịch vụ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, khi tham gia liên kết, các bên đều có trách nhiệm trong việc phát triển sản phẩm du lịch mới, bảo vệ môi trường, cảnh quan... đồng thời mở ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương”.

Còn tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, hầu hết các cơ sở lưu trú đã phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan để xây dựng các sản phẩm trọn gói, kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch sinh thái. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng xây dựng sản phẩm, phối hợp quảng bá, ứng dụng nền tảng số trong hoạt động kinh doanh, chia sẻ dữ liệu thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sự kết nối này đã góp phần hình thành nhiều tour, tuyến mới, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh đồng bộ và hiệu quả hơn.

Tháng 4/2026, Hội Du lịch phường Sầm Sơn được thành lập với 80 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, lưu trú, dịch vụ ăn uống... Sự ra đời của tổ chức này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tăng cường chuyển đổi số và xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn cho rằng, liên kết doanh nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu trong phát triển du lịch bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, việc hợp tác sẽ giúp các doanh nghiệp phát huy thế mạnh của từng đơn vị, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh tranh. Cũng theo ông Tuấn, du lịch xanh không phải là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hay một địa phương mà đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái. Khi các doanh nghiệp cùng xây dựng sản phẩm, cùng quảng bá điểm đến và cùng chia sẻ lợi ích, những giá trị mà du lịch tạo ra sẽ được lan tỏa rộng hơn, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm.

Trong bối cảnh xứ Thanh đang hướng tới mục tiêu trở thành trọng điểm du lịch của cả nước, việc thúc đẩy liên kết doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi giá trị bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức cạnh tranh cho điểm đến, mà còn góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, quá trình hình thành các chuỗi liên kết vẫn còn không ít khó khăn. Một số doanh nghiệp quy mô nhỏ còn hạn chế về nguồn lực đầu tư, thiếu nhân lực chất lượng cao, chưa mạnh dạn tham gia các chuỗi liên kết dài hạn... Tại một số địa phương, hoạt động kết nối trong chuyển đổi số và phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng du lịch xanh vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa tạo được sự gắn kết đồng bộ giữa các chủ thể tham gia.

Tuy nhiên, từ những mô hình liên kết đang được triển khai tại các trọng điểm du lịch của tỉnh cho thấy, khi doanh nghiệp cùng chung tầm nhìn và mục tiêu phát triển bền vững, những giá trị xanh không còn dừng lại ở khẩu hiệu mà đang hiện diện trong từng sản phẩm, từng hành trình trải nghiệm. Đó cũng là con đường để Thanh Hóa từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa khai thác tiềm năng với gìn giữ những giá trị bền vững cho tương lai.

Bài và ảnh: Lê Anh