Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn năm 2026.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, sẽ tập trung khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho các đối tượng sau: Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo; Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Người lao động; Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Kế hoạch đề ra mục tiêu 100% các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất 1 lần/năm. 100% xã, phường triển khai tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc; triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn. Phấn đấu 100% sổ sức khỏe điện tử của người dân được cập nhật đầy đủ, đúng biểu mẫu và kết nối với hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế. 100% kết quả khám sức khỏe được liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe; Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; bảo đảm thống nhất lập số sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Thông qua hoạt động khám, sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ sức khỏe để chủ động dự phòng, điều trị kịp thời, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất trên toàn tỉnh kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia, nâng cao năng lực quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục, thuận lợi và chất lượng ngay từ y tế cơ sở góp phần nâng cao thể lực và tuổi thọ.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

NM