Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ và Ukraine đạt đồng thuận phần lớn, Nga bác bỏ đề xuất từ châu Âu

Những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine do Mỹ dẫn dắt đang bước vào giai đoạn then chốt, khi Nhà Trắng cho biết Washington và Kyiv đã đạt đồng thuận đối với phần lớn nội dung trong kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bối cảnh đàm phán trở nên phức tạp hơn sau khi Moscow tuyên bố một đề xuất đối trọng từ châu Âu “không phù hợp” với lợi ích của Nga – động thái được xem là giáng đòn vào hy vọng đạt tiến triển thực chất trước Lễ Tạ ơn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu ra.

Phát biểu với báo giới ngày 24/11 tại Washington, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, phái đoàn an ninh quốc gia Mỹ và các quan chức Ukraine đã có cuộc làm việc “rất hiệu quả” tại Geneva, trong đó Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff gặp gỡ đại diện Kyiv để rà soát chi tiết kế hoạch hòa bình 28 điểm. Bà Leavitt cho hay hai bên đã cùng nhau xử lý các điểm then chốt và đạt đồng thuận về phần lớn các điều khoản.

Ngoài ra, bà Leavitt cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ cân nhắc và chấp nhận các điều khoản khi kế hoạch hoàn chỉnh được chuyển tới Moscow.

Tuy nhiên, kỳ vọng đó nhanh chóng gặp trở ngại. Cùng ngày, phía Nga cho biết họ không thể chấp nhận bản đề xuất riêng của châu Âu – vốn được một số nước Liên minh châu Âu EU thảo luận bên lề hội nghị EU–Liên minh châu Phi tại thủ đô Luanda, Angola. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đề xuất của châu Âu không mang tính xây dựng và không phù hợp với Moscow, dù lưu ý rằng một đề xuất trước đó của Mỹ “có vẻ chấp nhận được”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: BBC.

Theo giới phân tích, việc Nga bác bỏ đề xuất riêng của châu Âu càng cho thấy sự chia rẽ quan điểm giữa các bên liên quan và khoảng cách lớn cần thu hẹp để hướng đến một thỏa thuận toàn diện. Bên cạnh đó, động thái phản đối từ Điện Kremlin cũng khiến đánh giá của Nhà Trắng trở nên thận trọng hơn, nhất là khi Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận khung trước Lễ Tạ ơn (ngày 27/11 tới). Dù vậy, các quan chức Mỹ gần đây cho biết thời hạn này có thể thay đổi tùy thuộc tiến độ đàm phán giữa các bên.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/Independent.