Tổng thống Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine có thể từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

Trước thềm các cuộc đàm phán với các đặc phái viên Mỹ về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/12 bất ngờ nói rằng, Kyiv sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ tuyên bố Kyiv sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu. Ảnh: Kyiv Post.

Phát biểu với các phóng viên, ông Zelensky nói rằng việc nhận được các bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác, thay vì trở thành thành viên NATO, là một sự nhượng bộ từ phía Ukraine. Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Ukraine, vì suốt nhiều năm qua, Kyiv đã đặt mục tiêu gia nhập NATO như một lá chắn trước Nga. Nguyện vọng này cũng đã được ghi trong hiến pháp của Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Ngay từ đầu, mong muốn của Ukraine là gia nhập NATO, đó là những bảo đảm an ninh thực sự. Một số đối tác từ Mỹ và châu Âu đã không ủng hộ hướng đi này”. Theo ông Zelensky, “Giờ đây những bảo đảm tương tự Điều 5 từ Mỹ và các đối tác châu Âu, cũng như từ các quốc gia khác như Canada, Nhật Bản... sẽ tạo cơ hội để Ukraine ngăn chặn Nga. Và đó là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi”.

Tổng thống Ukraine cho biết hiện ông chưa sẵn sàng công bố các chi tiết cụ thể của đề xuất về bảo đảm an ninh, đồng thời cho hay những thông tin này sẽ được làm rõ trong một hoặc hai ngày tới. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng, các đảm bảo an ninh cần phải có tính ràng buộc pháp lý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đang hội đàm với phái đoàn Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, dẫn đầu. Ảnh: AFP.

Chiều ngày 14/12 theo giờ địa phương, ông Zelensky đã tới Berlin - Đức để tiến hành cuộc hội đàm tại Phủ Thủ tướng Đức với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff trong khuôn khổ cuộc đàm phán do Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz chủ trì. Một nguồn tin cho biết ông Merz chỉ phát biểu ngắn gọn trước khi rời đi, để hai bên tự tiến hành thương lượng.

Nguồn tin từ chính phủ Ukraine cho biết: các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Berlin về “kế hoạch hòa bình” đã kéo dài hơn 5 giờ. Chương trình làm việc trong ngày đã kết thúc và hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi vào ngày 15/12 theo giờ địa phương.

Anh, Pháp và Đức đang phối hợp nhằm tinh chỉnh các đề xuất của Mỹ trong đó bản dự thảo được công bố tháng trước kêu gọi Kyiv nhượng thêm lãnh thổ, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận những hạn chế đối với lực lượng vũ trang của mình.

Trong khi đó, ngày 14/12, Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Moscow sẽ phản đối mạnh mẽ nếu các đề xuất do Kyiv và Liên minh Châu âu xây dựng được đưa vào kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột.

Trao đổi với phóng viên truyền hình Pavel Zarubin, ông Ushakov cho biết Moscow vẫn chưa xem xét các đề xuất. Tuy nhiên, Nga sẽ phản đối mạnh mẽ nếu các sửa đổi liên quan được thực hiện. Ông Ushakov nói thêm: “Bởi vì chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình”. Theo ông, Nga có thể sẽ phản đối “nhiều điều khoản”. Cố vấn Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Có thể có một số điều khoản hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, bao gồm cả những điều khoản liên quan đến vấn đề lãnh thổ”.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Tân Hoa Xã, Tass.