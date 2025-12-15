Hamas: Israel sát hại chỉ huy cấp cao đe dọa thỏa thuận ngừng bắn

Phong trào Hamas ngày 14/12 đã xác nhận cái chết của chỉ huy cấp cao Raed Saad ở Gaza, một ngày sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông này trong một cuộc tấn công bên ngoài thành phố Gaza.

Chỉ huy cấp cao Hamas, Raed Saed và các phụ tá thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ngày 13 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, trưởng đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil al-Hayya, xác nhận cái chết của ông Saed, nhấn mạnh rằng đây là vụ ám sát nghiêm trọng nhất nhằm vào một nhân vật cấp cao của Hamas kể từ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ông Hayya nói: “Việc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn... và các vụ ám sát mới nhất nhắm vào chỉ huy Saed và những người khác đe dọa khả năng tồn tại của thỏa thuận. Chúng tôi kêu gọi các nhà hòa giải, đặc biệt là chính quyền Mỹ và Tổng thống Donald Trump, nỗ lực buộc Israel phải tôn trọng và cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn.”

Hamas cũng cho biết phong trào này đã bổ nhiệm một chỉ huy mới nhưng không cung cấp chi tiết, đồng thời nói thêm rằng có quyền “đáp trả sự xâm lược của lực lượng chiếm đóng”.

Israel trước đó đã cáo buộc ông Raed Saad là người chủ mưu đứng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza, và khẳng định rằng ông này đã “tham gia vào việc tái thiết tổ chức khủng bố” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, các lực lượng Israel vẫn kiểm soát nửa phía đông của Gaza, trong khi nhóm phiến quân đã tái khẳng định quyền kiểm soát nửa phía tây, nơi gần như toàn bộ hơn 2 triệu dân của vùng đất này đang sống trong đống đổ nát. Các bên tham chiến hiện vẫn chưa thống nhất được các bước tiếp theo. Israel yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí và bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động quản lý nào ở Gaza trong tương lai. Trong khi, Hamas cho biết sẽ không từ bỏ vũ khí và yêu cầu lực lượng Israel rút quân hoàn toàn.

Các chiến binh thuộc Lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas, cùng với các nhân viên Hội Chữ thập đỏ tìm kiếm thi thể các con tin tại khu phố Shujayea, Gaza vào ngày 5 tháng 11 năm 2025. Ảnh: EPA.

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ tiết lộ với Hãng tin Anh Reuters, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cơ quan giám sát các lực lượng quân sự của Mỹ ở Trung Đông, sẽ tổ chức một hội nghị tại Doha (Qatar) vào ngày 16/ 12 tới với các quốc gia đối tác để lập kế hoạch cho Lực lượng Ổn định Quốc tế cho Gaza.

