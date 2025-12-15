Đức triển khai binh sĩ tới biên giới Ba Lan trong chiến dịch “Lá chắn phía Đông” của NATO

Ngày 14/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục có động thái mới tại sườn phía Đông, với kế hoạch triển khai binh sĩ Đức tham gia xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới Ba Lan, giáp Kaliningrad (Nga) và Belarus trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn phía Đông” do Warsaw khởi xướng. Động thái này đánh dấu sự mở rộng đáng kể mức độ sẵn sàng của NATO tại sườn phía đông.

Đức triển khai binh sĩ tới biên giới Ba Lan trong chiến dịch “Lá chắn phía Đông” của NATO. Ảnh: AOL

Theo Deutsche Welle, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Đức, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tháng 4/2026 và kéo dài đến năm 2027, tập trung vào công tác công binh và xây dựng các công trình phòng thủ, thay vì tham gia tác chiến trực tiếp. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về sức ép từ Nga, các mối đe dọa phi truyền thống, cũng như định hướng an ninh dài hạn của châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng tham vọng của Moscow không chỉ dừng lại ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết kế hoạch này không cần sự phê chuẩn riêng rẽ của Quốc hội Liên bang Đức, đồng thời khẳng định đây không phải là hoạt động triển khai tác chiến ở nước ngoài và không liên quan đến bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với binh sĩ từ các cuộc đụng độ quân sự.

Trong khi đó, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết, binh sĩ Đức chủ yếu sẽ chịu trách nhiệm “tạo lập vị trí, đào hào, lắp đặt dây thép gai và dựng các chướng ngại vật chống tăng”.

Các báo cáo trước đó cho biết, Estonia đã bắt đầu xây dựng những hầm trú ẩn bằng bê tông đầu tiên dọc theo biên giới phía Đông Nam giáp với Nga như một phần của tuyến phòng thủ Baltic.

Toàn bộ mạng lưới dự kiến ​​sẽ bao gồm 600 công trình kiên cố, trở thành một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở sườn phía Đông của NATO. Dự án từng bị chậm trễ do các vấn đề liên quan đến đấu thầu. Các gói thầu ban đầu không thành công vì chi phí bị đẩy lên cao, một phần do các nhà thầu không thể tiếp cận tọa độ xây dựng vốn được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Hiện, Estonia đang triển khai dự án theo quy mô thu gọn nhằm thu thập dữ liệu thực tế trước khi mở rộng trên diện rộng. Dự kiến, việc đấu thầu lại cho khoảng 572 công trình còn lại sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Lê Hà.

Nguồn: Times Now World, Deutsche Welle.