Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Đức triển khai binh sĩ tới biên giới Ba Lan trong chiến dịch “Lá chắn phía Đông” của NATO

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục có động thái mới tại sườn phía Đông, với kế hoạch triển khai binh sĩ Đức tham gia xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới Ba Lan, giáp Kaliningrad (Nga) và Belarus trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn phía Đông” do Warsaw khởi xướng. Động thái này đánh dấu sự mở rộng đáng kể mức độ sẵn sàng của NATO tại sườn phía đông.

Đức triển khai binh sĩ tới biên giới Ba Lan trong chiến dịch “Lá chắn phía Đông” của NATO

Ngày 14/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục có động thái mới tại sườn phía Đông, với kế hoạch triển khai binh sĩ Đức tham gia xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới Ba Lan, giáp Kaliningrad (Nga) và Belarus trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn phía Đông” do Warsaw khởi xướng. Động thái này đánh dấu sự mở rộng đáng kể mức độ sẵn sàng của NATO tại sườn phía đông.

Đức triển khai binh sĩ tới biên giới Ba Lan trong chiến dịch “Lá chắn phía Đông” của NATO

Đức triển khai binh sĩ tới biên giới Ba Lan trong chiến dịch “Lá chắn phía Đông” của NATO. Ảnh: AOL

Theo Deutsche Welle, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Đức, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tháng 4/2026 và kéo dài đến năm 2027, tập trung vào công tác công binh và xây dựng các công trình phòng thủ, thay vì tham gia tác chiến trực tiếp. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về sức ép từ Nga, các mối đe dọa phi truyền thống, cũng như định hướng an ninh dài hạn của châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng tham vọng của Moscow không chỉ dừng lại ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết kế hoạch này không cần sự phê chuẩn riêng rẽ của Quốc hội Liên bang Đức, đồng thời khẳng định đây không phải là hoạt động triển khai tác chiến ở nước ngoài và không liên quan đến bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với binh sĩ từ các cuộc đụng độ quân sự.

Trong khi đó, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết, binh sĩ Đức chủ yếu sẽ chịu trách nhiệm “tạo lập vị trí, đào hào, lắp đặt dây thép gai và dựng các chướng ngại vật chống tăng”.

Các báo cáo trước đó cho biết, Estonia đã bắt đầu xây dựng những hầm trú ẩn bằng bê tông đầu tiên dọc theo biên giới phía Đông Nam giáp với Nga như một phần của tuyến phòng thủ Baltic.

Toàn bộ mạng lưới dự kiến ​​sẽ bao gồm 600 công trình kiên cố, trở thành một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở sườn phía Đông của NATO. Dự án từng bị chậm trễ do các vấn đề liên quan đến đấu thầu. Các gói thầu ban đầu không thành công vì chi phí bị đẩy lên cao, một phần do các nhà thầu không thể tiếp cận tọa độ xây dựng vốn được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Hiện, Estonia đang triển khai dự án theo quy mô thu gọn nhằm thu thập dữ liệu thực tế trước khi mở rộng trên diện rộng. Dự kiến, việc đấu thầu lại cho khoảng 572 công trình còn lại sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Lê Hà.

Nguồn: Times Now World, Deutsche Welle.

Từ khóa:

#Nato #Triển khai #Bộ Quốc phòng Đức #Binh sĩ #Ba lan #Chiến dịch #biên giới #Kế hoạch #Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng, Moscow sẽ không rút lại yêu cầu buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình ngày càng mạnh mẽ...
Một đích đến, nhiều lối rẽ

Một đích đến, nhiều lối rẽ

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Âu, ngoại trừ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan, vào ngày 17/12, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh