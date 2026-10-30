Kết quả bầu cử Israel: Không khối nào giành đa số ghế, phe đối lập khẩn trương đàm phán thành lập chính phủ

Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel ngày 29/10 đã hoàn tất công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử quốc hội, xác nhận không có khối chính trị nào giành đủ 61 ghế cần thiết để nắm giữ thế đa số trong cơ quan lập pháp 120 ghế.

Theo số liệu công bố sau khi hoàn tất kiểm đếm các phiếu bầu đặc biệt (bao gồm phiếu của lực lượng quân nhân, tù nhân và các bệnh nhân điều trị y tế), khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được 53 ghế, trong khi khối đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot lãnh đạo đạt 48 ghế. Các đảng đại diện cho cộng đồng người Arab tại Israel nắm giữ tổng cộng 19 ghế, qua đó đóng vai trò nhân tố quyết định trong các bước đi tiếp theo nhằm hình thành liên minh cầm quyền.

Dù sự phân bổ ghế chung giữa các khối không thay đổi so với các dữ liệu sơ bộ trước đó, một số đảng đơn lẻ ghi nhận biến động nhẹ về số ghế. Cụ thể, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu tăng thêm 1 ghế lên 27 ghế, trong khi đảng cực chính thống Shas giảm xuống còn 6 ghế. Về phía các đảng người Arab, lực lượng Ra'am tăng lên 8 ghế và Liên danh Chung (Joint List) giảm còn 11 ghế. Cuộc bầu cử ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999 và tăng 7,1 điểm phần trăm so với kỳ bầu cử năm 2022.

Ngay sau khi Ủy ban Bầu cử công bố kết quả, các nhà lãnh đạo phe đối lập đã lập tức tiến hành các cuộc gặp nhằm tìm kiếm tiếng nói chung. Cựu Thủ tướng Naftali Bennett, lãnh đạo liên minh Together, và ông Gadi Eisenkot, đứng đầu đảng Yashar, đã có cuộc hội đàm tại nhà riêng ở thành phố Ra'anana để thảo luận về phương án thành lập một chính phủ mới trong thời gian sớm nhất.

Theo lịch trình, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 4/11 tới. Tổng thống Israel Isaac Herzog sau đó sẽ tiến hành tham vấn với các phe phái trong quốc hội trước khi chính thức chỉ định một nhà lãnh đạo đứng ra thành lập chính phủ. Quốc hội khóa mới của Israel dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/11.

Bích Hồng