Ông Lavrov: EU muốn tham gia đàm phán nhưng không tính đến lợi ích của Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang thể hiện lập trường thiếu thiện chí trong các nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho xung đột Ukraine, khi vừa muốn tham gia đàm phán, vừa không sẵn sàng xem xét những quan ngại và lợi ích an ninh của Moskva.

Phát biểu ở thành phố Gomel (Belarus) ngày 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas đã bác bỏ khả năng điều chỉnh cấu trúc an ninh châu Âu hiện nay, đồng thời khẳng định EU không nên chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào tính đến lợi ích của Nga. Ông Lavrov dẫn lại những phát biểu của bà Kallas để chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với các cuộc đàm phán về Ukraine.

Theo ông Lavrov, bà Kallas cho rằng NATO và EU là nền tảng của cấu trúc an ninh châu Âu hiện nay, đồng thời xác định mục tiêu chính là đưa Ukraine gia nhập hai tổ chức này. Ngoại trưởng Nga cho rằng những tuyên bố như vậy cho thấy các nước châu Âu không có ý định tham vấn Moskva về các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực. Ông đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc tiến hành đàm phán nếu NATO và EU vẫn giữ quyền quyết định cấu trúc an ninh châu Âu, trong khi lợi ích của Nga không được xem xét.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng chỉ trích EU thường xuyên đưa ra các tuyên bố về giải quyết xung đột Ukraine nhưng chưa chuyển bất kỳ đề xuất cụ thể nào cho Moskva thông qua các kênh ngoại giao. Ông cho biết Nga chưa từng có cuộc tiếp xúc nào với Ủy ban châu Âu (EC) về vấn đề đàm phán giải quyết xung đột Ukraine.

Liên quan khả năng các nước châu Âu tham gia tiến trình đàm phán đang được nối lại tại Abu Dhabi giữa Nga, Mỹ và Ukraine, ông Lavrov cho biết Moskva cần làm rõ vai trò và mục tiêu của nhóm đại diện châu Âu, gồm Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Italy, Ba Lan cùng đại diện EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trước khi xem xét sự tham gia của nhóm này. Ông cho rằng các đại diện châu Âu cần giải thích lập trường của mình thay vì yêu cầu ngay lập tức có chỗ tại bàn đàm phán.

Trong khi đó, phát biểu tại Dublin ngày 12/11, bà Kallas khẳng định châu Âu đã có cấu trúc an ninh dựa trên các văn kiện quốc tế hiện hành và không cần xây dựng một cấu trúc mới. Bà nhấn mạnh cần ưu tiên đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine, sau đó mới tiến tới thỏa thuận hòa bình và thảo luận các vấn đề an ninh rộng hơn.

Vân Bình