Các đối tác thương mại phản ứng đề xuất áp thuế mới của Mỹ

Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Thụy Sĩ đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại. Trong khi một số nước phản đối các kết luận điều tra của Washington, Ấn Độ kêu gọi giải quyết những bất đồng thông qua đàm phán thương mại song phương.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill cho biết EU ghi nhận các kết luận sơ bộ của Mỹ trong cuộc điều tra theo Điều khoản 301 về tình trạng dư thừa công suất mang tính cơ cấu trong các ngành sản xuất. Tuy nhiên, EU bác bỏ nhận định cho rằng châu Âu là nguồn gây ra tình trạng này, đồng thời nhấn mạnh khu vực cũng đang chịu tác động đáng kể từ tình trạng dư thừa công suất.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết đã ghi nhận thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và đang xem xét đề xuất. New Delhi bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có tình trạng dư thừa công suất mang tính cơ cấu trong bất kỳ lĩnh vực nào, đồng thời khẳng định đã tham gia tích cực và mang tính xây dựng trong suốt quá trình điều tra của Mỹ.

Bộ Thương mại Ấn Độ cho rằng những vấn đề thương mại giữa hai nước cần được giải quyết thông qua đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Ấn Độ - Mỹ (BTA), đồng thời tái khẳng định cam kết sớm hoàn tất thỏa thuận. Tuy nhiên, New Delhi chưa công bố biện pháp đáp trả hoặc chính thức bác bỏ các mức thuế Mỹ đề xuất.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng bác bỏ những cáo buộc được đưa ra trong cuộc điều tra của Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide khẳng định các doanh nghiệp nước này sản xuất dựa trên nhu cầu thị trường và Na Uy không có chính sách góp phần tạo ra tình trạng dư thừa công suất công nghiệp. Ông hoan nghênh việc Na Uy không bị đưa vào đợt áp thuế mới.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn cho rằng khái niệm dư thừa công suất công nghiệp là vấn đề không có cơ sở và Bắc Kinh phản đối việc sử dụng vấn đề này làm cái cớ cho các động cơ chính trị. Ông đồng thời kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì quan hệ ổn định.

Những phản ứng trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... Theo USTR, Trung Quốc đối mặt với mức thuế bổ sung cao nhất, tối đa 20%.

Đề xuất được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định này cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế nhập khẩu và các biện pháp trừng phạt thương mại đối với những quốc gia bị xác định có hành vi thương mại không hợp lý hoặc phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, việc chính quyền Mỹ sử dụng quy định này cũng vấp phải chỉ trích. Giáo sư luật quốc tế Gregory Shaffer thuộc Trường Luật Đại học Georgetown cho rằng các cuộc điều tra có thể tạo cơ sở để chính quyền điều chỉnh thuế quan trên phạm vi toàn cầu, làm suy giảm vai trò của Quốc hội trong việc quyết định chính sách thuế theo Hiến pháp Mỹ.

Theo chuyên gia Rachel Ziemba thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), việc công bố các đề xuất thuế quan ngay trước Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 có thể mở ra cơ hội đàm phán giữa các bên. Tuy nhiên, động thái này cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát và biến động kinh tế vĩ mô trong năm 2027.

Thông tin về các mức thuế mới cũng tác động đến thị trường tài chính Mỹ trong phiên giao dịch ngày 25/11. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,6%, S&P 500 giảm 0,25%, trong khi Dow Jones tăng 0,3%. Giá vàng giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, trong bối cảnh thị trường quan ngại về áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Thúy Hà