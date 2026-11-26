Ông Lukashenko để ngỏ khả năng Nga rút tên lửa hạt nhân khỏi Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông không loại trừ khả năng Nga rút các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân khỏi lãnh thổ Belarus, trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm cải thiện an ninh tại Châu Âu.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Le Point của Pháp ngày 25/11, ông Lukashenko được hãng thông tấn BelTA của Belarus dẫn lời cho biết vấn đề này có thể được xem xét nếu phương Tây cam kết không triển khai tên lửa và vũ khí hạt nhân đến gần biên giới Nga hơn. Khi được hỏi về khả năng Nga rút các tên lửa khỏi Belarus để đổi lấy cam kết như vậy, nhà lãnh đạo Belarus nói ông không loại trừ kịch bản này.

Ông Lukashenko nhấn mạnh điều quan trọng nhất là duy trì hòa bình, đồng thời cho rằng các vấn đề an ninh cần được giải quyết thông qua đối thoại và thỏa thuận giữa các bên.

Belarus hiện là một trong những địa điểm triển khai các hệ thống tên lửa Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Năm 2023, Nga và Belarus thông báo hoàn tất các bước chuẩn bị để triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus. Moscow khẳng định quyền kiểm soát đối với các đầu đạn này vẫn thuộc về Nga.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Belarus được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng, đặc biệt liên quan đến xung đột tại Ukraine và việc triển khai các năng lực quân sự gần biên giới hai bên. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cảnh báo tình hình chiến sự tại Ukraine rất căng thẳng và có thể “chuyển biến theo hướng cực đoan” bất cứ lúc nào, thậm chí kéo theo sự can dự trực tiếp của lực lượng NATO nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận.

Nhận xét về cục diện chính trị tại Washington trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Lukashenko dự báo nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt.

Theo Tổng thống Belarus, ông Trump đã góp phần ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn cầu như kịch bản thời chính quyền tiền nhiệm. Về hướng đi sắp tới của Washington, ông Lukashenko cho rằng viện trợ của Mỹ sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của các bên trên bàn đàm phán

Ngoài các vấn đề an ninh khu vực, Tổng thống Belarus tiết lộ Minsk vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để trao đổi về triển vọng hòa bình, đồng thời bác bỏ các đồn đoán cho rằng Minsk có kế hoạch tham chiến trực tiếp tại Ukraine

Nhật Lệ