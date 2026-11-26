Ông Trump công kích Thống đốc California Newsom: Tín hiệu sớm cho cuộc đua năm 2028

Việc Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích Thống đốc California Gavin Newsom về quyết định giảm án tử hình cho hàng trăm phạm nhân đang đẩy căng thẳng giữa hai chính trị gia lên cao. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này cũng có thể giúp ông Newsom gia tăng sự chú ý và củng cố vị thế trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2028.

Tại sự kiện ở Bộ Tư pháp Mỹ mới đây, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt quyết định của Thống đốc California Gavin Newsom về việc chuyển án tử hình thành tù chung thân không được ân xá đối với 548 phạm nhân đang chờ thi hành án tại bang này.

Ông Trump gọi động thái của Thống đốc California Gavin Newsom là “một trong những hành động bất công gây sốc nhất mà nước Mỹ từng chứng kiến”, đồng thời tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ các quyết định giảm án này. Tổng thống Mỹ đã mời thân nhân của một số nạn nhân lên phát biểu, bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của chính quyền bang California.

Ông Trump nhấn mạnh : “Trong nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến phe cánh tả cực đoan liên tiếp phản bội công lý và sự an toàn của người dân”, đồng thời khẳng định chính quyền của ông luôn đứng về phía lực lượng thực thi pháp luật và ưu tiên trừng phạt tội phạm bạo lực.

Động thái của tổng thống Donald Trump diễn ra sau khi Thống đốc California Gavin Newsom ngày 5/11 công bố kế hoạch giảm toàn bộ 548 án tử hình tại California xuống mức tù chung thân không được ân xá.

Theo chính quyền California, quyết định này không đồng nghĩa với việc trả tự do cho các phạm nhân. Những người được giảm án vẫn phải chấp hành tù chung thân và không được ân xá.

Phản ứng trước những chỉ trích của Tổng thống Trump, trong một tuyên bố và video đăng tải trên mạng xã hội cùng ngày, ông Newsom cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ sử dụng quyền ân xá để bảo vệ những người thân cận, đồng thời biến Bộ Tư pháp thành công cụ nhằm vào các đối thủ chính trị. Ông khẳng định mình hành động dựa trên thẩm quyền hiến định.

Chiến lược gia đảng Dân chủ Jamal Simmons nhận định những cuộc đối đầu với ông Trump có thể trở thành lợi thế chính trị cho phe Dân chủ. Theo ông Simmons, Thống đốc Newsom đang có khả năng thu hút sự chú ý của truyền thông và tạo dựng vị thế trước các đối thủ tiềm năng khác trong nội bộ đảng.

Một số chiến lược gia cũng cho rằng việc Tổng thống Trump liên tục nhắm vào ông Newsom có thể vô tình giúp vị thống đốc này gia tăng uy tín trong mắt cử tri Dân chủ. Trong bối cảnh cuộc đua giành đề cử tổng thống năm 2028 đang dần hình thành, sự chú ý từ Nhà Trắng có thể giúp ông Newsom có lợi thế đáng kể về nhận diện chính trị so với những nhân vật chưa chính thức thể hiện tham vọng tranh cử.

Nhật Lệ