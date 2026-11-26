Quân đội Mỹ phá hủy gần 5 tấn thuốc nổ nguy hiểm tại bang Iowa

Quân đội Mỹ vừa tiến hành kích nổ có kiểm soát kho thuốc nổ chứa chì đã xuống cấp tại khu vực nông thôn thuộc bang Iowa, nhằm loại bỏ nguy cơ phát nổ ngoài ý muốn và hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.

Theo Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), các thiết bị quan trắc không khí ngay sau vụ nổ không phát hiện chì trong không khí tại khu vực xung quanh. Tuy nhiên, người dân vẫn được yêu cầu tiếp tục ở trong nhà cho đến khi có thông báo an toàn chính thức.

Vụ kích nổ được tiến hành vào khoảng 9 giờ sáng 25/11 (giờ địa phương), nhằm phá hủy gần 5 tấn (4.500 kg) chì azide có tính nổ cao, được lưu trữ trong 68 thùng nhựa đã xuống cấp tại Nhà máy Đạn dược Lục quân Iowa ở Middletown. Đây là loại hóa chất dễ mất ổn định, có nguy cơ tự phát nổ khi điều kiện bảo quản không còn bảo đảm.

Khoảng một giờ sau vụ nổ, EPA thông báo các thiết bị quan trắc thời gian thực không phát hiện chì trong không khí tại khu vực. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu không khí, đất và nước trong ngày để so sánh với hơn 1.200 mẫu đã thu thập trước đó một ngày.

Trước khi chiến dịch được triển khai, các chuyên gia đánh giá kích nổ có kiểm soát là phương án an toàn nhất để xử lý kho hóa chất đã xuống cấp. Theo họ, nhiệt độ giảm trong mùa lạnh khiến số hóa chất này ngày càng mất ổn định và có nguy cơ tự phát nổ. Các phương án trung hòa bằng hóa chất hoặc di chuyển những thùng chứa cũng được đánh giá có thể dẫn đến một vụ nổ ngoài kiểm soát.

Các dự báo của quân đội Mỹ công bố ngày 24/11 cho thấy bụi chì có thể lắng đọng trên các bề mặt cách địa điểm kích nổ khoảng 64 km về phía Tây Nam, kéo dài qua khu vực Đông Nam bang Iowa đến miền Bắc bang Missouri. Các hạt bụi phát tán trong không khí có thể di chuyển khoảng 161 km trong vòng 8 giờ. Giới chức nông nghiệp bang Iowa ước tính khoảng 350 trang trại có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Chì azide từng được sử dụng rộng rãi làm chất kích nổ chính trong các loại đạn dược quân sự, song đã dần trở nên lỗi thời. Năm 2009, quân đội Mỹ chuyển lượng hóa chất tồn kho chưa sử dụng từ nhiều căn cứ trên cả nước về Iowa.

Vấn đề tại Middletown trở nên nghiêm trọng sau cuộc kiểm tra hồi tháng 3 phát hiện hiện tượng kết tinh nguy hiểm trong các thùng chứa và phần hóa chất bên trong, cho thấy vật liệu đã trở nên mất ổn định và tiềm ẩn nguy cơ phát nổ.

Thúy Hà