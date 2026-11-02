Phe đối lập Israel phối hợp ủng hộ ông Eisenkot thành lập chính phủ mới

Các đảng đối lập Israel đang tìm cách phối hợp ủng hộ lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot thành lập chính phủ mới, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị cáo buộc tìm cách phủ nhận kết quả bầu cử sau khi khối cầm quyền không giành được đa số tại Quốc hội.

Ngày 1/11, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố khối nghị sĩ của ông sẽ đề nghị Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar. Quyết định này được cho là sẽ củng cố triển vọng ông Eisenkot nhận được ủy quyền đầu tiên trong tiến trình thành lập chính phủ.

Đảng Cùng nhau (Together) của ông Bennett cho biết quyết định trên phù hợp với cam kết trước đó của cựu thủ tướng về việc tôn trọng lựa chọn của cử tri. Trong khi đó, Kênh 12 của Israel đưa tin đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo cũng có ý định đề cử ông Eisenkot, dù chưa đưa ra thông báo chính thức.

Cùng ngày, ông Eisenkot tuyên bố những nỗ lực của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng Likud nhằm phủ nhận kết quả bầu cử và đẩy Israel vào một cuộc bầu cử mới đã thất bại. Ông đồng thời khẳng định kết quả bầu cử phản ánh rõ ràng ý chí của cử tri.

Trước đó, ông Netanyahu và đảng Likud cáo buộc Qatar can thiệp bầu cử thông qua tài trợ nhằm gia tăng tỷ lệ cử tri Arab đi bỏ phiếu, song chưa công khai bằng chứng xác thực về sự can thiệp của Qatar hoặc gian lận trên diện rộng. Qatar đã bác bỏ các cáo buộc này.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel Noam Sohlberg khẳng định cuộc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, kết quả phản ánh ý chí cử tri và những nghi vấn đang được xem xét không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn chung của cuộc bầu cử.

Theo kết quả chính thức, đảng Likud của ông Netanyahu giành 27 ghế, đảng Yashar của ông Eisenkot có 21 ghế và đảng Cùng nhau của ông Bennett giành 12 ghế. Tổng cộng, khối của ông Netanyahu có 53 ghế, phe đối lập có 48 ghế và các đảng Arab có 19 ghế. Không khối nào đạt 61 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Quốc hội gồm 120 thành viên. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,9%.

Dự kiến ngày 4/11, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ trình kết quả lên Tổng thống Herzog. Cùng ngày, Tổng thống bắt đầu tham vấn các đảng để quyết định người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Ứng cử viên được chỉ định có 28 ngày để hoàn thành nhiệm vụ và có thể được gia hạn thêm 14 ngày.

Thanh Vân