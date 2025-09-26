Israel có thể bị cấm tham dự World Cup 2026

Israel đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026, khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chuẩn bị bỏ phiếu về đề xuất đình chỉ các đội tuyển và câu lạc bộ Israel khỏi các giải đấu quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng kêu gọi tẩy chay Israel gia tăng sau cuộc chiến tại Gaza, làm dấy lên tranh cãi lớn về việc liệu bóng đá có nên bị chính trị hóa hay không.

Người hâm mộ Israel cổ vũ đội tuyển trước trận vòng loại World Cup bảng I giữa Israel và Ý tại Debrecen, Hungary, ngày 8/9/2025.

Tương lai của đội tuyển Israel tại World Cup 2026 đang trở nên bất định khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sắp quyết định có nên cấm Israel tham gia các giải đấu, bao gồm cả vòng loại World Cup vì cuộc chiến ở Gaza hay không.

Theo hãng tin Associated Press, Chính phủ Mỹ sẽ phản đối mạnh mẽ các lời kêu gọi quốc tế về việc cấm Israel tham dự World Cup 2026. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời Newsweek qua email rằng: "Chúng tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm cấm đội tuyển bóng đá quốc gia Israel tham dự World Cup."

Hiện tại, đội tuyển bóng đá Israel đang xếp thứ 3 tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết, trong khi đội xếp thứ hai sẽ đá play-off. Tuy nhiên, Israel đang đối mặt với khó khăn phía trước khi phải làm khách trước hai đối thủ mạnh là Na Uy (đầu bảng) và Italy (nhì bảng) trong loạt trận tháng 10.

Trong những tuần gần đây, làn sóng kêu gọi loại Israel khỏi bóng đá và các môn thể thao khác ngày càng mạnh mẽ, xuất phát từ sự phẫn nộ về hậu quả nhân đạo của chiến dịch quân sự tại Gaza. Đầu tháng 9, Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc kết luận hành động của Israel cấu thành tội “diệt chủng” - cáo buộc mà Israel kiên quyết bác bỏ.

Sau đó, một nhóm cố vấn của LHQ đã kêu gọi FIFA và UEFA đình chỉ Israel khỏi các giải đấu quốc tế. Nếu điều này xảy ra, giấc mơ góp mặt tại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1970 của Israel sẽ tan vỡ. Các câu lạc bộ tại Israel, trong đó có Maccabi Tel Aviv đang thi đấu tại Europa League cũng sẽ bị loại khỏi các giải đấu cấp châu lục.

Một nhóm chuyên gia nhân quyền độc lập ra tuyên bố: “Các đội tuyển quốc gia của những nước vi phạm nghiêm trọng nhân quyền có thể và nên bị đình chỉ.” Họ nhấn mạnh: “Các tổ chức thể thao không được làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt khi các giải đấu của họ bị lợi dụng để bình thường hóa bất công.”

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel bác bỏ báo cáo này, cho rằng những cáo buộc chỉ dựa trên “những tuyên truyền sai lệch của Hamas, được lặp lại bởi những bên khác.”

Sức ép cũng gia tăng ở cấp chính phủ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đề nghị loại Israel khỏi thể thao quốc tế và thậm chí dọa tẩy chay World Cup 2026 nếu Israel vượt qua vòng loại. Tây Ban Nha, cùng với Ireland, Hà Lan và Slovenia cũng cảnh báo sẽ không tham gia Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) nếu Israel hiện diện. Không chỉ bóng đá, các môn thể thao khác cũng bị ảnh hưởng. Nhà tài trợ Premier Tech dọa rút vốn khỏi đội đua xe đạp Israel-Premier Tech nếu cái tên “Israel” không bị gỡ bỏ. Trong quần vợt, lo ngại an ninh khiến trận Davis Cup giữa Canada và Israel phải tổ chức không khán giả.

FIFA đang điều tra Liên đoàn Bóng đá Israel (IFA) với cáo buộc vi phạm quy định khi cho các CLB ở khu định cư Bờ Tây thi đấu trong hệ thống quốc nội. Liên đoàn Bóng đá Palestine cũng tố IFA phân biệt đối xử, nhưng phía Israel bác bỏ.

Israel đang có cơ hội lần thứ hai dự World Cup, sau năm 1970. Sau 5 lượt trận ở bảng I vòng loại khu vực châu Âu kỳ này, họ có 9 điểm, đứng thứ ba trong bảng, dưới Na Uy và Italy nhưng trên Estonia và Moldova. Vị trí này tạm thời chưa đủ để giành vé trực tiếp hoặc suất vào vòng loại thứ hai, nhưng vẫn còn ba lượt trận phía trước.

Thanh Hằng (Theo Newsweek, Telegraph)