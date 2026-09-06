Israel cân nhắc rút phần lớn lực lượng khỏi miền Nam Lebanon

Israel ngày 5/9 thông báo đang xem xét kế hoạch giảm đáng kể số binh sĩ triển khai tại miền Nam Lebanon, sau khi hoàn tất chiến dịch phá hủy các đường hầm tại khu vực đồi Ali al-Taher. Động thái này có thể đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng đối với thế bố trí quân sự của Israel tại khu vực này.

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Israel cân nhắc rút phần lớn lực lượng khỏi miền Nam Lebanon. Ảnh: Al Jazeera.

Đài truyền hình nhà nước Kan TV News dẫn lời các quan chức an ninh cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dự kiến rút về các vị trí cách biên giới khoảng 3-4 km, so với vùng kiểm soát hiện nay nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon khoảng 10 km.

Theo kế hoạch đang được xem xét, tuyến bố trí mới được gọi là Đường Xám thay thế Đường Vàng hiện nay. Tuy nhiên, phương án này vẫn cần được các quan chức Israel phê chuẩn trước khi triển khai.

Nếu được phê chuẩn, kế hoạch mới sẽ thu hẹp đáng kể hiện diện quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon, song IDF vẫn duy trì một vùng đệm dọc biên giới. Đây có thể là bước tiếp theo trong quá trình điều chỉnh thế bố trí của Israel sau các hoạt động nhằm vào cơ sở của Hezbollah tại khu vực.

Động thái trên diễn ra sau khi IDF ngày 3/9 thông báo đã hoàn tất kiểm soát và rà soát hai tuyến đường hầm của Hezbollah tại dãy đồi Ali Taher, khu vực có vị trí chiến lược ở miền Nam Lebanon. Quân đội Israel cho biết đang tiến hành phá hủy cơ sở ngầm này và sau khi hoàn tất sẽ thiết lập lại thế trận phòng thủ phù hợp với đánh giá tình hình.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/9 đã phóng nhầm một tên lửa đánh chặn qua khu vực biên giới Gaza.

Ảnh: NPR.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz khẳng định Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực đồi Ali al-Taher cho đến khi Hezbollah hoàn toàn giải giáp.

Cùng ngày, IDF thông báo, đã phóng nhầm một tên lửa đánh chặn tại khu vực biên giới Dải Gaza sau khi hệ thống phòng không nhận diện hỏa lực của chính quân đội Israel là một mục tiêu khả nghi trên không. Vụ phóng nhầm không gây thương vong. IDF cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn tới việc hệ thống nhận diện nhầm hỏa lực của lực lượng Israel và kích hoạt tên lửa đánh chặn.

Thanh Giang

Nguồn: TRT, Israel National News.