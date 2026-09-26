Ông Trump bác “Kế hoạch 7 ngày” của Iran, để ngỏ khả năng nối lại không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng bác bỏ kế hoạch ngừng bắn, hay còn gọi là “Kế hoạch 7 ngày” của Iran và cho biết các cuộc không kích nhằm vào nước này có thể được nối lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng Iran thực hiện các yêu cầu của Washington và nói với các trợ lý rằng ông dự kiến nối lại các hoạt động không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hiện chưa rõ quy mô các cuộc không kích mà Tổng thống Trump có thể tiến hành. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 25/9, ông Trump còn chia sẻ một bản đồ khu vực Vịnh Persian, trong đó khoanh tròn eo biển Hormuz và gọi khu vực này là “Eo biển Trump”.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố tại New York “Kế hoạch 7 ngày” mà Tehran đã chuyển tới Washington thông qua Qatar. Theo đề xuất, nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện cần thiết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ 7 và hai bên nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Các điều kiện Tehran đưa ra được cho là bao gồm chấm dứt các hoạt động quân sự trên các mặt trận trong khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với Iran, miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng, được ước tính ít nhất 12 tỷ USD. Đổi lại, Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân.

Theo giới phân tích, những diễn biến mới nhất này đang làm gia tăng sự bất định đối với an ninh khu vực và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh đây là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Việc Iran gắn điều kiện mở lại eo biển với các vấn đề quân sự, trừng phạt và đàm phán hạt nhân, trong khi Tổng thống Trump ngay lập tức bác bỏ “Kế hoạch 7 ngày” cho thấy sự khác biệt về lập trường giữa Tehran và Washington vẫn rất lớn, khiến khả năng đạt được một thỏa thuận trong thời gian tới đối mặt với nhiều trở ngại.

Ngọc Liên