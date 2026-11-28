Triều Tiên dự kiến họp toàn thể Trung ương Đảng

Thông tin Triều Tiên dự kiến tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động khóa IX vào cuối tháng 12 đang thu hút sự chú ý, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Trung Quốc. Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát những diễn biến liên quan.

Ngày 28/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng 12.

Hội nghị dự kiến tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2026, đồng thời công bố những định hướng điều hành đất nước trong năm tới. Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức hội nghị toàn thể vào dịp cuối năm để xác định các ưu tiên chính sách, do đó cuộc họp lần này được chú ý trong bối cảnh triển vọng nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng.

Giới quan sát đặc biệt quan tâm đến thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đối với Mỹ. Trước đó, Bình Nhưỡng vừa công bố các cơ sở làm giàu urani mới và nhiều đầu đạn hạt nhân, tiếp tục yêu cầu công nhận vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nước này cũng đưa ra những phát biểu cho rằng không theo đuổi bá quyền hay mở rộng ảnh hưởng, được xem là động thái phản hồi những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Một số phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang duy trì đồng thời lập trường cứng rắn về hạt nhân và khả năng để ngỏ đối thoại với Washington, dù những điều kiện đặt ra cho việc nối lại đàm phán vẫn còn là trở ngại.

Bên cạnh đó, khả năng ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Mỹ ngày 14/12 cũng đang được đề cập. Nhận định này được đưa ra sau chuyến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải hồi đầu tháng 11 của ông Kim Song Nam, Bí thư phụ trách đối ngoại của Đảng Lao động Triều Tiên. Nếu chuyến thăm diễn ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể trao đổi với phía Trung Quốc về kết quả các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga, đồng thời truyền tải quan điểm của Bình Nhưỡng liên quan đến triển vọng đối thoại với Washington. Tuy nhiên, đến nay khả năng và thời điểm chuyến thăm vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Bích Hồng