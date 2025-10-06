Iran tuyên bố ngừng hợp tác với IAEA sau khi bị tái trừng phạt

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây tuyên bố, việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) “không còn ý nghĩa” sau khi các nước phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt quốc tế. Động thái này được cho là sẽ đẩy căng thẳng hạt nhân giữa Tehran và phương Tây lên nấc thang mới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) “không còn ý nghĩa”. Ảnh: Iran International.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao tại Tehran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết “Thỏa thuận Cairo” – ký với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi hồi tháng trước – không còn có thể làm cơ sở cho hợp tác giữa hai bên, đồng thời khẳng định, Tehran sẽ sớm đưa ra “một quyết định mới”.

Thỏa thuận Cairo từng đặt ra khuôn khổ nối lại hoạt động thanh sát và giám sát sau khi Iran đình chỉ hợp tác với IAEA vì các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân nước này hồi tháng 6. Tuy nhiên, theo ông Araghchi, tình hình đã thay đổi kể từ khi Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế “snapback”, khôi phục toàn bộ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc theo nghị quyết 2231, với cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Araghchi nói: “Iran bác bỏ mọi cáo buộc. Hành động của ba nước châu Âu đã xóa bỏ cơ sở cho đối thoại và làm giảm vai trò của họ trong các cuộc đàm phán tương lai”.

Tehran đồng thời cáo buộc IAEA áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi không lên án các vụ tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Iran, dù cơ quan này có nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 5/10, cảnh báo Washington “sẽ lại hành động” nếu Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân. Ông nhắc lại vụ tấn công “Búa Nửa đêm” hồi tháng 6, sử dụng tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm, nhằm ngăn Iran tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran nhiều lần phủ nhận theo đuổi bom nguyên tử, khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự và rằng “vẫn còn cơ hội cho ngoại giao” dù triển vọng đàm phán đang dần thu hẹp.

Bích Hồng

Nguồn: Al Jazeera, Iran International