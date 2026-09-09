Iran cảnh báo tàu chở dầu tại Kuwait và Bahrain, yêu cầu thủy thủ lập tức rời tàu

Hải quân Iran cảnh báo các tàu chở dầu đang neo đậu tại các cảng của Kuwait và Bahrain có thể trở thành mục tiêu trả đũa, đồng thời yêu cầu thủy thủ đoàn lập tức rời tàu, sau khi Tehran cáo buộc Mỹ tấn công các tàu chở dầu của Iran.

Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran. Ảnh: France 24.

Theo Đài Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB), Hải quân Iran đưa ra cảnh báo sau khi có thông tin lực lượng Mỹ tấn công các tàu chở dầu của Iran gần đảo Kharg và ngoài khơi Jask, miền Nam nước này. Tehran cáo buộc Kuwait và Bahrain cho phép lực lượng Mỹ hiện diện và hợp tác với Washington trong các hoạt động nhằm vào tàu thương mại của Iran.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu chở dầu của Iran bị tên lửa Mỹ đánh trúng, cách đảo Kharg khoảng 7,4 km. Không có thương vong và toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán. IRIB sau đó đưa tin một tàu chở dầu thứ hai của Iran đang neo đậu ngoài khơi Jask cũng bị lực lượng Mỹ tấn công.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 8/9 cho biết lực lượng nước này đã đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran, gồm 4 tàu tại Vịnh Oman và một tàu gần đảo Kharg. CENTCOM cáo buộc các tàu này được sử dụng để tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng liên quan của Iran tại Trung Đông.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc IRGC phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu chiến Mỹ trong hai ngày trước đó. Quân đội Mỹ cho biết các tàu chiến đã tránh được tên lửa và không có quân nhân Mỹ thương vong. CENTCOM cũng khẳng định đã cảnh báo thủy thủ đoàn rời tàu trước khi tiến hành các cuộc tấn công.

Các tàu, thuyền chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: France 24.

Những diễn biến trên làm gia tăng căng thẳng tại Vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc và Pháp ngày 8/9 nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, Seoul cho biết mới chỉ xem xét các phương án đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải và chưa có quyết định triển khai quân đội.

Iran trước đó cảnh báo bất kỳ sự tham gia quân sự nào của Hàn Quốc vào các hoạt động tại Vịnh Ba Tư hoặc eo biển Hormuz sẽ bị Tehran coi là sự ủng hộ đối với “hành động gây hấn” của Mỹ và có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, TRT, The Chosun.