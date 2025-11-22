Iran bác nghị quyết mới của IAEA, cảnh báo các biện pháp đáp trả

Iran tuyên bố bác bỏ nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp đáp trả, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng gia tăng liên quan chương trình hạt nhân của nước này.

Iran bác nghị quyết mới của IAEA. Ảnh: Qazinform

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, chính quyền Tehran ngày 21/11 đã gửi thư chính thức tới IAEA, thông báo chấm dứt Thỏa thuận Cairo đạt được trước đó và để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Ông nhấn mạnh, nghị quyết của IAEA bỏ qua các tiêu chí và thủ tục của cơ quan này cũng như của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ xem xét “các biện pháp khắc phục khác”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố, Thỏa thuận Cairo giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này đã chấm dứt hiệu lực sau khi IAEA thông qua một nghị quyết yêu cầu Tehran báo cáo tình trạng trữ lượng urani của mình. Ông Araghchi cho biết, nghị quyết do Mỹ và 3 nước châu Âu - Pháp, Anh và Đức (E3), đề xuất là “không chính đáng”, làm suy yếu tính độc lập của IAEA và làm gián đoạn sự tương tác và hợp tác của Iran với tổ chức này.

Trước đó, ngày 20/11, với 19 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác đầy đủ và kịp thời, cung cấp cho các thanh sát viên thông tin chi tiết về kho dự trữ uranium làm giàu đến độ tinh khiết 60% và cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này.

Trong những tháng qua, Mỹ và một số nước châu Âu đã nhiều lần kêu gọi Iran ngừng làm giàu uranium. Trước đó, hồi tháng 8, nhóm E3 ( Anh – Pháp - Đức) đã kích hoạt cơ chế “phục hồi tức thời” trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Tehran vào cuối tháng 9. Iran nhiều lần bác bỏ các yêu cầu trên, nhấn mạnh rằng quyền khai thác năng lượng hạt nhân của Tehran là không thể thương lượng.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua