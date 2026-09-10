iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max: Thiết kế quá đỉnh, tín đồ của Apple nóng lòng chờ “ring”

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gây chú ý với màu burgundy mới, Dynamic Island gọn hơn và camera khẩu độ biến thiên. Đây là thay đổi dễ thấy hoặc trực tiếp ảnh hưởng cách người dùng tạo hình ảnh, thay vì chỉ nằm trên bảng cấu hình. Với iFan đang tính chuyện nâng cấp, “visual” năm nay vì thế có lý do để được quan tâm.

Visual iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có gì khiến iFan chao đảo?

Apple công bố bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với bốn màu black, silver, glacier và burgundy, đồng thời thu nhỏ Dynamic Island. Những điểm này đủ rõ để thế hệ mới dễ nhận diện từ cả mặt trước lẫn mặt sau.

Màu Burgundy mới trở thành điểm nhấn của iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max màu Burgundy gây ấn tượng mạnh với tông đỏ rượu vang sang trọng, trở thành tùy chọn mới đầy nổi bật trong năm nay. Sắc màu này tạo nên dấu ấn khác biệt khi bạn đặt máy trên bàn, sử dụng ốp lưng trong suốt hay chụp ảnh qua gương.

Tùy chọn màu Burgundy mang lại vẻ đẹp sang trọng.

Các phiên bản màu sắc khác bao gồm Black, Silver và Glacier vẫn tiếp tục mang đến những sức hút rất riêng biệt. Nếu như sắc đen và bạc hướng tới phong cách thanh lịch, kín đáo quen thuộc, thì tùy chọn Glacier lại nghiêng hẳn về cảm giác tươi sáng, vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế.

Dynamic Island nhỏ hơn giúp mặt trước tinh gọn hơn

Apple đã chính thức xác nhận phần khuyết Dynamic Island trên chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được thiết kế nhỏ gọn hơn đáng kể. Cải tiến tuyệt vời này cho phép màn hình hiển thị tối đa lên đến ba Live Activities cùng một lúc, mang lại khả năng đa nhiệm vượt trội.

Khu vực Dynamic Island được thu gọn.

Đặc biệt đối với phiên bản 18 Pro Max, sự tinh chỉnh này giúp khu vực phía trên bớt chiếm tầm nhìn khi người dùng xem nội dung. Khả năng hiển thị đa hoạt động vô thuận tiện khi bạn cần theo dõi đồng thời bộ đếm giờ, chuyến đi hay các cập nhật trực tiếp.

Camera khẩu độ biến thiên nâng “visual” từ thiết kế đến ảnh chụp

Hệ thống camera chính 48MP Fusion lần đầu tiên mang đến tính năng khẩu độ biến thiên đột phá trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Cải tiến phần cứng này không chỉ nâng tầm thiết kế cụm camera mặt lưng mà còn mở ra những giới hạn mới trong nhiếp ảnh di động.

Với bốn mức khẩu độ cho phép tùy chỉnh hoàn toàn thủ công, người dùng giờ đây không còn phải phụ thuộc vào hệ thống tự động của máy. Khi chụp ảnh chân dung, chụp nhóm đông người hay trong các bối cảnh thiếu sáng, bạn có thể chủ động kiểm soát độ sâu ảnh và lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Camera khẩu độ biến thiên mới.

Tính năng Pro controls chuyên sâu cho phép can thiệp trực tiếp tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem biểu đồ histogram. Kết hợp cùng công cụ Photographic Styles bổ sung tùy chỉnh texture hay grain giúp người dùng duy trì chất ảnh riêng biệt mà chưa cần can thiệp hậu kỳ.

Giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Tại Mỹ iPhone 18 Pro khởi điểm 1.199 USD, còn iPhone 18 Pro Max từ 1.299 USD. Cả hai có các mức 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, nên người dùng sẽ có thêm lựa chọn dung lượng nhưng cần tính ngân sách theo đúng phiên bản.

Apple cho biết Việt Nam nằm trong nhóm thị trường được đặt trước từ ngày 12/9, với thời điểm có hàng từ ngày 18/9/2026. Nguồn tham khảo chỉ nêu giá tại Mỹ, chưa công bố giá bán chính thức tại Việt Nam, do vậy không nên quy đổi trực tiếp sang tiền Việt rồi xem đó là mức niêm yết trong nước.

Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ở đâu uy tín?

Người mua nên ưu tiên hệ thống công khai rõ phiên bản, nguồn gốc, giá niêm yết và điều kiện bảo hành trước khi đặt cọc hoặc thanh toán. Với các bản dung lượng cao, kiểm tra đúng SKU (mã hàng hóa) càng quan trọng vì giá và chương trình áp dụng có thể khác nhau giữa từng cấu hình.

CellphoneS là một địa chỉ có thể theo dõi để cập nhật tình trạng mở bán, giá và chương trình dành cho bộ đôi Pro mới. Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/9/2026, trang iPhone của hệ thống chưa niêm yết hai model này, vì vậy người mua nên chờ thông tin chính thức.