iPhone 12 cũ và iPhone 13 Pro Max cũ - Ưu đãi lớn tại CellphoneS

iPhone 12 cũ và iPhone 13 Pro Max cũ hiện đang là những lựa chọn rất hấp dẫn đối với người dùng nhờ mức giá cạnh tranh và hiệu năng vận hành ổn định. Bộ đôi này mang lại giá trị công nghệ cao cùng trải nghiệm mượt mà. Đây là những sản phẩm đáng cân nhắc cho người dùng yêu thích Apple với một mức ngân sách tối ưu.

Tổng quan về bộ đôi iPhone 12 và iPhone 13 Pro Max

Quyết định chọn mua iPhone 12 hay iPhone 13 Pro Max sẽ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và mục đích sử dụng thực tế của mỗi người. Sau đây là góc nhìn tổng quan cả hai dòng iPhone cũ giá rẻ để người dùng dễ dàng hơn trong việc đánh giá và lựa chọn.

iPhone 12 và những điểm mạnh về thiết kế, hiệu năng

iPhone 12 cũ sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch (1170 x 2532 pixels) với ngoại hình gọn gàng. Sự kết hợp giữa chuẩn công nghệ HDR10 và Dolby Vision giúp tái hiện hình ảnh rực rỡ, độ tương phản sắc nét. Dù không gian hiển thị nhỏ hơn iPhone 13 Pro Max cũ, thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí trong tầm giá.

Về hiệu năng, sức mạnh từ vi xử lý Apple A14 Bionic (5nm) kết hợp cùng 4GB RAM giúp máy vận hành ổn định. Sức mạnh này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản từ duyệt web, giải trí đa phương tiện cho đến trải nghiệm các dòng game thịnh hành.

Hệ điều hành iOS duy trì tốc độ xử lý nhanh nhạy và ổn định

Hệ thống camera kép 12MP ở mặt sau vẫn giữ phong độ ổn định, cho ra những bức ảnh có chi tiết tốt và màu sắc trung thực. Cả camera góc rộng và siêu rộng đều hỗ trợ chế độ chụp đêm, giúp ghi lại khoảnh khắc rõ nét trong môi trường thiếu sáng. Camera trước 12MP đáp ứng tốt nhu cầu selfie và gọi video chất lượng cao.

iPhone 13 Pro Max với sức mạnh và trải nghiệm cao cấp

iPhone 13 Pro Max cũ có màn hình lớn 6.7 inch với tấm nền Super Retina XDR OLED . Tần số quét ProMotion 120Hz cho phép các thao tác vuốt chạm đạt độ trơn tru. Với độ sáng đạt mức 1200 nits cùng chuẩn màu Wide color (P3) , thiết bị mang đến hình ảnh rõ nét ngay cả khi sử dụng dưới ánh sáng mạnh.

Nhờ chip A15 Bionic cải tiến, iPhone 13 Pro Max mang lại con số 1.2 triệu điểm AnTuTu đầy thuyết phục. Việc nâng cấp mạnh mẽ về GPU giúp máy xử lý tác vụ vượt trội hơn hẳn so với thế hệ chip A14 trên iPhone 12 thường cũ khi ghi nhận chỉ khoảng hơn .,5 triệu điểm.

Camera với khả năng thu sáng tốt và xử lý hình ảnh chi tiết

Hệ thống camera trên máy được trang bị cụm ba ống kính 12MP, bao gồm cảm biến góc rộng, siêu rộng và tele. Sự kết hợp này cung cấp khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp với nhiều tùy chọn sáng tạo như chụp chân dung xóa phông hay zoom quang học sắc nét.

Chọn iPhone 12 cũ hay iPhone 13 Pro Max cũ tối ưu hơn?

iPhone 12 cũ là phương án tiết kiệm, phù hợp với người dùng cần thiết kế hiện đại và hiệu năng ổn định cho các tác vụ cơ bản. Trong khi đó, iPhone 13 Pro Max cũ dành cho những ai tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn với màn hình 120Hz mượt mà, hiệu năng mạnh mẽ hơn và hệ thống camera chuyên nghiệp.

iPhone 12 cũ và iPhone 13 Pro Max cũ đều là những phương án mua sắm rất đáng cân nhắc. Nếu phiên bản iPhone 12 ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn và mức giá tối ưu, thì iPhone 13 Pro Max lại chiếm ưu thế về màn hình, hiệu năng và camera. Mong rằng những phân tích trên sẽ hỗ trợ người dùng tìm ra chiếc smartphone phù hợp.