Top 4 thương hiệu tấm ốp đá dẻo đẹp, bền, dễ thi công tại Việt Nam

Tải trọng công trình và yêu cầu kỹ thuật khi thi công trên các bề mặt cong vốn là “bài toán khó” khi sử dụng đá tự nhiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của vật liệu tấm ốp đá dẻo từ những thương hiệu hàng đầu như Kosmos, Flexi, DDM và Katis đã thay đổi cách các công trình tiếp cận vẻ đẹp của đá thật. Đây chính là phương án tối ưu cho những kiến trúc đòi hỏi sự cầu kỳ mà vẫn đảm bảo tính an toàn và tiến độ thần tốc.

4 thương hiệu tấm ốp đá dẻo uy tín trên thị trường

Tấm ốp đá dẻo Kosmos có ưu điểm gì thu hút khách hàng?

Tấm ốp đá dẻo Kosmos là vật liệu ốp tường, ốp trần phù hợp cho cả nội thất lẫn ngoại thất do Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam phân phối. Sản phẩm có độ dày từ 2,5 - 8mm, trọng lượng chỉ 2,3 - 4kg/tấm cùng khả năng uốn cong linh hoạt. Thành phần 65% cát thạch anh, 10% bột khoáng, 10% canxi nặng, 10% keo và 5% phụ gia mang lại cho sản phẩm độ dẻo dai ổn định cùng tuổi thọ đạt đến 10 năm.

Vật liệu có khả năng chống cháy lan hiệu quả, không phát sinh mùi khó chịu hay khói độc khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đồng thời, sản phẩm còn kháng ăn mòn hóa chất, bền màu và chống chịu thời tiết tốt.

Đặc biệt, tấm đá dẻo Kosmos có bề mặt phủ Methyl Silicate, mang lại khả năng chống trầy xước, chống thấm, hạn chế bám bẩn và giảm đáng kể khả năng hút nước. Qua đó, vật liệu thi công hiệu quả cho cả những công trình chịu nắng gió trực tiếp như mặt tiền, bảng hiệu, vách ban công, giếng trời, tường sau hòn non bộ,...

Vì sao tấm đá mềm Flexi được ưa chuộng rộng rãi?

Đến từ Công ty Nội thất Thành Tín, Flexi là dòng đá mềm được phát triển theo hướng tối ưu độ bền và khả năng thích ứng với điều kiện môi trường. Được sản xuất từ 70% đất sét tự nhiên kết hợp cùng bông sợi thủy tinh, trải qua quy trình nung ở nhiệt độ cao, Flexi sở hữu độ bền chắc ổn định.

Bề mặt vân đá chân thực giúp sản phẩm phù hợp với nhiều hạng mục trang trí nội thất lẫn ngoại thất. Đây là lý do giúp dòng vật liệu này trở thành một trong các thương hiệu tấm ốp đá dẻo được nhiều Khách hàng lựa chọn nhất , được ứng dụng phổ biến trong các công trình nhà ở, showroom, quán cafe hay không gian thương mại hiện đại.

Tấm đá mềm trang trí DDM có gì đặc biệt?

Tấm đá mềm DDM là sản phẩm của Công ty TNHH Sơn DDM, nổi bật với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 2 - 3kg/m2. Nhờ vậy, vật liệu dễ dàng uốn cong hoặc cắt gọt theo nhiều hình dạng, từ đó hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế “khó nhằn” như vách cong, cột tròn hay trần uốn lượn.

Bên cạnh tính thẩm mỹ, tấm đá dẻo DDM còn được đánh giá cao nhờ khả năng chống thấm hiệu quả, hạn chế nứt vỡ và gần như không đòi hỏi bảo dưỡng. Khi kết hợp cùng hệ thống đèn hắt, lớp vân đá DDM tạo nên chiều sâu không gian đầy nghệ thuật, biến những sảnh khách sạn hay showroom trở nên lộng lẫy.

Tấm đá dẻo, sứ mềm Katis phù hợp cho nhóm công trình nào?

Tập trung vào phân khúc căn hộ, quầy bar và phòng khách cao cấp, đá dẻo Katis chinh phục người dùng bởi hệ thống mẫu mã đa dạng và vân đá được mô phỏng sắc sảo. Vật liệu do Công ty TNHH TMDV XNK Xây dựng Khang Thịnh cung cấp, nổi bật với khả năng chống cháy cấp độ A1, chống cháy lan.

Sản phẩm đảm bảo an toàn cho người dùng, không mùi, không chứa Formaldehyde, thân thiện với môi trường. Quy trình lắp đặt đá mềm Katis đặc biệt đơn giản, tiết kiệm thời gian với phương pháp bắn đinh hơi và keo chuyên dụng. Đồng thời, vật liệu dễ dàng cắt và dán trên nhiều bề mặt như cong, phẳng hay gồ ghề.

Ông N guyễn Thanh Hiếu , Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu nội ngoại thất Việt Nam nhận định: “Với những ngôi nhà cũ cần nâng cấp hoặc các căn hộ chung cư có giới hạn về chịu lực, việc ốp đá tự nhiên dày, nặng là một nỗ lực tốn kém và mạo hiểm.

Nhờ tấm ốp đá dẻo, kiến trúc sư giờ đây có thể tự tin thiết kế những mảng tường đá cao kịch trần hay ốp trần uốn lượn mà không cần lo lắng về kết cấu hạ tầng.”

Ông cho biết thêm: “Khi tham khảo vật tư thông qua các tổng kho như VatLieu.vn, Khách hàng có thể dễ dàng so sánh mức giá giữa các sản phẩm, từ đó lựa chọn dòng tấm ốp đá dẻo phù hợp nhất với ngân sách dự kiến. Nên liên hệ trực tiếp để nhận bảng giá đối chiếu từ nhiều nguồn, kèm theo tư vấn về ưu – nhược điểm theo từng điều kiện công trình.”

Vượt qua giới hạn vật lý của đá tự nhiên, tấm ốp đá dẻo đã giúp những bức vách bo cong mềm mại hay mảng trần uốn lượn không còn chỉ nằm trên bản vẽ. Sự phát triển của các dòng đá dẻo Kosmos, Flexi, DDM và Katis cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt của ngành vật liệu hoàn thiện sang các giải pháp nhẹ, linh hoạt, bền đẹp hơn.