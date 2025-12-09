[Infographics]: Thanh Hóa thu ngân sách gần 55.000 tỷ đồng, đứng đầu Bắc Trung Bộ

Phường Hạc Thành: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra Thời sự 11:45 12/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, HĐND phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Biện Thượng và Vĩnh Lộc Thời sự 11:35 12/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai xã Biện Thượng, Vĩnh Lộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an...