Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

[Infographics]: Thanh Hóa thu ngân sách gần 55.000 tỷ đồng, đứng đầu Bắc Trung Bộ

Mai Huyền
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Mai Huyền

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai xã Biện Thượng, Vĩnh Lộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an...
