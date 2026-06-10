[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 Thời sự 19:21 09/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự...

Kiến nghị hướng dẫn giải quyết chế độ cho cán bộ bán chuyên trách ở thôn sau sắp xếp Thời sự 18:16 09/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Cử tri đơn vị bầu cử số 8 kiến nghị tỉnh sớm hướng dẫn các địa phương giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ bán chuyên trách ở thôn sau khi nghỉ công tác, phục vụ chủ trương sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố.