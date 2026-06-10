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[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị là định hướng chiến lược quan trọng, tạo cơ sở để đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị là định hướng chiến lược quan trọng, tạo cơ sở để đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nướcMai Huyền

Từ khóa:

#Phát triển kinh tế #Nhà nước #giải pháp #nhiệm vụ #Nghị quyết #Chiến lược #Hội nhập #nâng cao hiệu quả #đáp ứng yêu cầu #quan trọng

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