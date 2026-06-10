(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị là định hướng chiến lược quan trọng, tạo cơ sở để đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.
[Infographics] Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế nhà nước
Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị là định hướng chiến lược quan trọng, tạo cơ sở để đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.
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