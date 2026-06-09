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[Infographics] Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế nhà nước

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế nhà nước luôn khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong bối cảnh mới, Nghị quyết số 79-NQ/TW tiếp tục thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc phát huy vai trò dẫn dắt, điều tiết và tạo động lực phát triển của khu vực kinh tế nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

[Infographics] Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế nhà nước

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế nhà nước luôn khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, góp phần giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong bối cảnh mới, Nghị quyết số 79-NQ/TW tiếp tục thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc phát huy vai trò dẫn dắt, điều tiết và tạo động lực phát triển của khu vực kinh tế nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

[Infographics] Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế nhà nước

[Infographics] Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế nhà nước

[Infographics] Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế nhà nước

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nhà nước #Phát triển kinh tế #Infographics #Mục tiêu #xây dựng và phát triển #Nghị quyết #Quốc phòng #vai trò #động lực phát triển #Điều tiết

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