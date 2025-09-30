Hotline: 0822.173.636   |

[Infographics] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ 20-50mm, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Theo dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ 20-50mm, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

