Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội đến 31/12/2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP ngày 10/12/2025 về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025.

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội đến 31/12/2025

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 31/12/2025.

* Ngày 17/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/2025/NQ-CP về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, Nghị quyết giải quyết chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1/7/2025 bao gồm: Được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến 31/12/2025 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương.

Theo VGP

Từ khóa:

#Giải quyết #Nghị quyết #Biên chế #Làm việc #Sắp xếp tổ chức bộ máy #Chính phủ #Quy định #Bảo hiểm thất nghiệp #Bảo hiểm xã hội #Địa phương

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã, đang và sẽ là động lực tinh thần to lớn, khơi dậy trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa....
