Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

IMF cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo những tác động lâu dài của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế toàn cầu vẫn khó dự đoán, trong đó các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ chịu thiệt thòi lớn nhất nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực tiếp nhận và ứng dụng công nghệ.

IMF cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo những tác động lâu dài của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế toàn cầu vẫn khó dự đoán, trong đó các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ chịu thiệt thòi lớn nhất nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực tiếp nhận và ứng dụng công nghệ.

Tin liên quan:

IMF cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo những tác động lâu dài của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế toàn cầu vẫn khó dự đoán. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Washington trước thềm Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, vào tháng 10, bà Georgieva cho rằng kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ mức nợ cao, lạm phát dai dẳng và căng thẳng thương mại. Trong bối cảnh đó, làn sóng đầu tư mạnh vào AI đang trở thành một trong những động lực hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt tại những quốc gia giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ này.

Theo người đứng đầu IMF, nền kinh tế thế giới hiện đang chịu tác động đồng thời của những cú sốc trái chiều. Một mặt, căng thẳng và gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông tiếp tục tạo sức ép lên tăng trưởng và lạm phát; mặt khác, làn sóng đầu tư vào AI đang thúc đẩy nhu cầu, lợi nhuận doanh nghiệp và hoạt động kinh tế tại một số trung tâm công nghệ lớn. Mức độ tác động của hai xu hướng này khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc năng lượng, dư địa chính sách kinh tế và vị trí của từng nước trong chuỗi giá trị AI.

IMF cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

AI được IMF xem vừa là cơ hội tăng trưởng vừa là nguồn rủi ro mới đối với sự phân hóa kinh tế toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Bà Georgieva cho biết nền kinh tế toàn cầu đến nay đã ứng phó với cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến. Việc sử dụng các nguồn dự trữ năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng năng lượng tái tạo và sự điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ đã giúp hạn chế tác động của gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, bà cảnh báo cú sốc năng lượng chưa hoàn toàn kết thúc, trong khi lợi suất trái phiếu tăng và tiến trình giảm lạm phát có dấu hiệu chững lại đang đặt thêm sức ép lên chính sách tài khóa và tiền tệ.

Đáng chú ý, AI được IMF xem vừa là cơ hội tăng trưởng vừa là nguồn rủi ro mới đối với sự phân hóa kinh tế toàn cầu. Trong chương trình nghị sự chính sách năm 2026, IMF cho biết AI có thể tạo ra cú hích đáng kể đối với tăng trưởng toàn cầu, nhưng đồng thời có nguy cơ làm gia tăng chênh lệch thu nhập do lợi ích từ tăng năng suất có xu hướng tập trung tại những nền kinh tế phát triển và có mức độ chuẩn bị tốt hơn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.

Từ khóa:

#Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF #Trí tuệ nhân tạo AI #Phát triển #Cảnh báo #Nguy cơ #Toàn cầu #Tác động #Tăng trưởng #Tổng giám đốc #Căng thẳng thương mại

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sách trắng Cảnh sát Nhật Bản cảnh báo mối đe dọa mạng, thúc đẩy năng lực phòng thủ chủ động

Sách trắng Cảnh sát Nhật Bản cảnh báo mối đe dọa mạng, thúc đẩy năng lực phòng thủ chủ động

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) vừa công bố Sách trắng Cảnh sát thường niên, trong đó dành trọng tâm đáng kể cho những mối đe dọa ngày càng phức tạp trong không gian mạng và các biện pháp tăng cường năng lực ứng phó, bao gồm phát triển công...
Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ qua Vòng đàm phán biên giới thứ 25

Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ qua Vòng đàm phán biên giới thứ 25

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/8 đã đồng chủ trì Vòng đàm phán thứ 25 về vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khôi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh