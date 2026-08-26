IMF cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo những tác động lâu dài của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế toàn cầu vẫn khó dự đoán, trong đó các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ chịu thiệt thòi lớn nhất nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực tiếp nhận và ứng dụng công nghệ.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo những tác động lâu dài của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế toàn cầu vẫn khó dự đoán. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Washington trước thềm Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, vào tháng 10, bà Georgieva cho rằng kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ mức nợ cao, lạm phát dai dẳng và căng thẳng thương mại. Trong bối cảnh đó, làn sóng đầu tư mạnh vào AI đang trở thành một trong những động lực hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt tại những quốc gia giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ này.

Theo người đứng đầu IMF, nền kinh tế thế giới hiện đang chịu tác động đồng thời của những cú sốc trái chiều. Một mặt, căng thẳng và gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông tiếp tục tạo sức ép lên tăng trưởng và lạm phát; mặt khác, làn sóng đầu tư vào AI đang thúc đẩy nhu cầu, lợi nhuận doanh nghiệp và hoạt động kinh tế tại một số trung tâm công nghệ lớn. Mức độ tác động của hai xu hướng này khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc năng lượng, dư địa chính sách kinh tế và vị trí của từng nước trong chuỗi giá trị AI.

AI được IMF xem vừa là cơ hội tăng trưởng vừa là nguồn rủi ro mới đối với sự phân hóa kinh tế toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Bà Georgieva cho biết nền kinh tế toàn cầu đến nay đã ứng phó với cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến. Việc sử dụng các nguồn dự trữ năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng năng lượng tái tạo và sự điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ đã giúp hạn chế tác động của gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, bà cảnh báo cú sốc năng lượng chưa hoàn toàn kết thúc, trong khi lợi suất trái phiếu tăng và tiến trình giảm lạm phát có dấu hiệu chững lại đang đặt thêm sức ép lên chính sách tài khóa và tiền tệ.

Đáng chú ý, AI được IMF xem vừa là cơ hội tăng trưởng vừa là nguồn rủi ro mới đối với sự phân hóa kinh tế toàn cầu. Trong chương trình nghị sự chính sách năm 2026, IMF cho biết AI có thể tạo ra cú hích đáng kể đối với tăng trưởng toàn cầu, nhưng đồng thời có nguy cơ làm gia tăng chênh lệch thu nhập do lợi ích từ tăng năng suất có xu hướng tập trung tại những nền kinh tế phát triển và có mức độ chuẩn bị tốt hơn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.