Huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, dự kiến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến, địa bàn của tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cao. Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã triển khai phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn lái xe khách.

Ngay từ chiều 28/8 - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện về Thanh Hóa tăng cao, nhất là ô tô cá nhân và phương tiện vận tải hành khách.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến giao thông, tập trung tại khu vực cửa ngõ, các nút giao, lối ra, vào cao tốc và những tuyến trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, đường Hồ Chí Minh...

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lái xe quá thời gian quy định.

Các tổ công tác lưu động thường xuyên nắm tình hình trên tuyến, chủ động phát hiện, xử lý các sự cố, tai nạn hoặc nguy cơ ùn tắc, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tổ công tác thực hiện phân luồng phương tiện tại nút giao vào cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Trung tá Lê Tùng Dương, Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Dự báo, lượng phương tiện trên các tuyến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chủ động giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ.

Vũ Phương