Trao quà trung thu cho học sinh vùng khó

Sáng 19/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Luận Thành, Lương Sơn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đại diện đoàn công tác trao xe đạp cho các em học sinh Trường THCS Luận Thành.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường THCS Luận Thành, đoàn trao 5 bộ máy vi tính cho nhà trường; 15 xe đạp cho học sinh nghèo; 500 bánh trung thu và 1.500 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường Tiểu học và THCS Lương Sơn, đoàn trao 15 xe đạp cho học sinh nghèo; 500 áo ấm, 500 bánh trung thu và 1.500 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng trị giá quà tặng tại 2 trường là 409 triệu đồng, được Ban Kinh tế tài chính - Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa huy động từ sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Qua đó góp phần giúp các em học sinh vùng khó có một mùa trung thu đủ đầy hơn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Cũng trong dịp này, Ban Kinh tế tài chính - Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Vi Văn Hòa, sinh năm 1993, thuộc diện hộ cận nghèo tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Vi Văn Hòa ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” có ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình còn khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng, giúp gia đình anh Vi Văn Hòa sớm có ngôi nhà mới. Đồng thời mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người dân còn khó khăn.

Hương Quỳnh