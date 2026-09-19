Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ “Tiết học biên cương”

Sáng 19/9, tại cột mốc quốc giới 281, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Tén Tằn tổ chức “Tiết học biên cương” số 68 với chủ đề “Biên cương trong trái tim em”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Video: Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ “Tiết học biên cương”.

“Tiết học biên cương” là hoạt động giáo dục trực quan, đưa học sinh đến thực địa để tìm hiểu về hệ thống đường biên, mốc giới và các quy định pháp luật liên quan. Trực tiếp được lắng nghe chia sẻ của cán bộ biên phòng, các em hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và gắn bó hơn với mảnh đất quê hương.

Tiết học thực địa có sự tham dự của lãnh đạo Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh BĐBP), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương, đại diện Trạm Công an Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) cùng 50 học sinh tiêu biểu Trường Tiểu học và THCS Mường Lát (điểm trường Tén Tằn).

Giữa không gian khoáng đạt của núi rừng biên giới, các cô bé, cậu bé vùng cao xúng xính trong trang phục dân tộc, xếp hàng ngay ngắn. Nét mặt các em vừa bỡ ngỡ, vừa tò mò trước không gian lớp học đặc biệt.

Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, cán bộ Đồn BPCK Tén Tằn trực tiếp đứng lớp bằng phương pháp giảng giải song ngữ Việt - Lào. Không khí trang nghiêm ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự ấm áp, gần gũi. Bằng giọng nói trầm ấm, “thầy giáo quân hàm xanh” diễn giải sinh động lịch sử đường biên giới, giúp những kiến thức pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ với các bạn nhỏ.

Những ánh mắt trong veo đổ dồn về khối đá hoa cương cao 1,6m sừng sững giữa trời xanh. Được nhìn thấy tận mắt ranh giới phân định chủ quyền của Tổ quốc, sự ngạc nhiên hiện rõ trên từng gương mặt trẻ thơ khi biết Đồn BPCK Tén Tằn đang ngày đêm canh giữ hơn 23km đường biên với 9 cột mốc.

Lớp học thực địa sôi nổi hơn khi thầy giáo đặt câu hỏi: “Khi phát hiện mốc giới bị xâm phạm, các em sẽ làm gì?”. Ánh mắt rạng ngời, tinh nghịch nhưng dứt khoát, các em đua nhau xung phong phát biểu, tạo nên bầu không khí rộn rã, hào hứng giữa núi rừng.

“Dạ, phải báo ngay cho các chú bộ đội biên phòng hoặc ủy ban nhân dân xã ạ!”. Câu trả lời dõng dạc nhận được cái gật đầu khen ngợi của người lính biên phòng. Nụ cười bừng sáng, gương mặt các em ửng hồng vì vui sướng.

Bài học gìn giữ bờ cõi được người lính quân hàm xanh trao truyền cho thế hệ măng non bằng ánh mắt ấm áp, lời dặn dò mộc mạc và khoảnh khắc cùng chạm tay vào cột mốc chủ quyền thiêng liêng.

Tổ tuần tra vũ trang do Đại úy Nguyễn Huy Hùng chỉ huy tái hiện quy trình tuần tra bảo vệ mốc giới.

Tổ tuần tra Đồn BPCK Tén tằn thực hành động tác cảnh giới, bảo vệ mốc giới trong tiết học thực địa.

Thị phạm thao tác kiểm tra thông số kỹ thuật và độ nguyên trạng của cột mốc quốc giới 281.

Đội hình các chiến sĩ bước đi dứt khoát, đồng loạt làm lễ chào mốc trang trọng. Giữa tiếng gió ngàn xào xạc, không gian như lắng đọng. Từng cử chỉ kiên định của người lính biên phòng toát lên khí thế oai nghiêm, thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Các em nhỏ nghiêm túc quan sát từng động tác nghiệp vụ. Ánh mắt tròn xoe đầy vẻ thán phục, ngưỡng mộ trước tác phong chính quy, chuẩn xác của các chú bộ đội. Bên cột mốc chủ quyền, hình ảnh người lính biên cương trở nên vĩ đại và đáng tự hào hơn bao giờ hết qua con mắt trẻ thơ.

Các “chiến sĩ nhí” được trực tiếp trải nghiệm lau dọn mốc giới. Từng động tác vụng về ban đầu dần trở nên cẩn trọng, nâng niu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ trên thớ đá hoa cương, tuân thủ nghiêm ngặt dặn dò không bước chân sang ranh giới nước bạn, toát lên sự trân trọng tuyệt đối với biểu tượng chủ quyền thiêng liêng.

Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên hai chữ “Việt Nam” khắc sâu trên cột mốc, ánh mắt long lanh niềm xúc động. Giữa gió biên cương, ước mơ giản dị muốn tiếp bước người lính giữ bình yên cho bản làng thốt lên thật trong trẻo, khiến những người đứng quanh ai nấy đều thấy cay cay nơi khóe mắt.

Không bục giảng, không phấn trắng, bài học bên cột mốc giúp các em nhỏ vùng cao Mường Lát hiểu trọn vẹn hơn về đường biên, tấc đất của quê hương. Tiết học kết thúc nhưng hạt mầm tình yêu biên cương đã lặng lẽ nảy nở trong lòng mỗi đứa trẻ. Mai này lớn lên, chính những đứa trẻ hồn nhiên hôm nay sẽ là những “cột mốc sống”, cùng chung tay giữ bình yên cho quê hương.

Minh Quyên - Hoàng Đông