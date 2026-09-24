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Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Lê Hòa - Xuân Tuấn
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/9, UBND phường Nghi Sơn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước, khắc phục hậu quả sau mưa lũ và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Sáng 24/9, UBND phường Nghi Sơn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước, khắc phục hậu quả sau mưa lũ và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Các lực lượng phường Nghi Sơn dự phát động chương trình.

Tham dự lễ phát động có đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn.

Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, chiến dịch diễn ra từ ngày 24/9 đến 8/10 với các nội dung trọng tâm như: Khơi thông cống, rãnh, kênh tiêu, cửa thu nước; vớt rác, bèo, vật cản; nạo vét các vị trí ách tắc, bảo đảm tiêu thoát nước; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, bùn đất; vệ sinh đường giao thông, khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, chợ và khu vực công cộng.

Vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn, xử lý nguồn nước và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Các lực lượng thu gom rác thải tại khu vực bờ biển.

Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Các lực lượng thu gom rác thải tại khu vực bờ biển.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu vực bờ biển thuộc các tổ dân phố Đông Hải, Cao Lư, Ngọc Sơn, Nam Sơn và thực hiện nạo vét, khơi thông toàn tuyến Sông Yên Hòa (từ dốc Truông đến nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2); đoạn mương từ Nhà máy nước sạch Bình Minh đến ngã ba đường tiếp giáp nhà máy xi măng Nghi Sơn; đoạn mương từ bến xe buýt ra biển.

Phường Nghi Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường và thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị

Các lực lượng cắt tỉa cây xanh, ra quân thiết lập trật tự đô thị.

Video: Bí thư Đảng ủy phường Nghi Sơn Trần Hạnh Phúc.

Video: Ông Trần Đình Thảo, người dân phường Nghi Sơn

Hoạt động góp phần tạo chuyển biến về cảnh quan, vệ sinh môi trường, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong giữ gìn môi trường sống, hướng tới xây dựng phường Nghi Sơn xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh.

Lê Hòa - Xuân Tuấn

Từ khóa:

#phường Nghi Sơn #Vệ sinh môi trường #Đô thị #Quân #công cộng #Khắc phục hậu quả #hệ thống tiêu thoát nước #Phòng chống dịch bệnh #Xử lý rác thải #Đông Hải

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