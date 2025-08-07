Hướng dẫn thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và cấp xã

Đến nay, 32 tỉnh, thành phố đã tổ chức 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; riêng thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh tổ chức theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.

Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và cấp xã.

Triển khai Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh tổ chức theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc Điểm phục vụ hành chính công.

Tuy nhiên, qua tổng hợp, còn một số cơ quan tại địa phương có ý kiến về thẩm quyền thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trước thực tế đó, Văn phòng Chính phủ đã có hướng dẫn cụ thể, giúp các địa phương thống nhất cách hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo hướng dẫn, về thẩm quyền thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp là tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành nghị quyết để thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.

Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 37 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ cũng lưu ý tại các địa phương tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp thì không tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo đúng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đây là tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 và Khoản 1 Điều 22 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết để thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 37 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 16/7/2025, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có Công văn 14/CV-BCĐ năm 2025 về hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Ban chỉ đạo, hiện nay quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia đang có quy định khác nhau về thẩm quyền thành lập. Vì vậy, Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể, rõ về thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công để địa phương áp dụng thống nhất./.

Theo TTXVN